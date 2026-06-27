Portekiz-Kolombiya maçı yayın bilgileri araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda oynanacak son hafta karşılaşması öncesinde futbolseverler Kolombiya-Portekiz maçı yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme bilgilerini araştırıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının son haftasına girilirken K Grubu'nda gözler Kolombiya ile Portekiz arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Son 32 turuna yükselmeyi garantileyen iki ekip, grubu lider tamamlayabilmek için sahaya çıkacak.

PORTEKİZ-KOLOMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Kolombiya ile Portekiz karşı karşıya gelecek. 28 Haziran Pazar günü TSİ 02.30'da başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleye Meksika'nın Guadalajara kentindeki Estadio Akron ev sahipliği yapacak.

Kolombiya, grup aşamasındaki ilk iki maçında Özbekistan'ı 3-1, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni ise 1-0 mağlup ederek 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Portekiz ise ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ikinci karşılaşmada Özbekistan'ı 5-0 yenerek puanını 4'e yükseltti. İki takım da son 32 turuna yükselmeyi garantilerken, bu mücadele grup liderinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Portekiz-Kolombiya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası K Grubu lideri belli oluyor

KOLOMBİYA-PORTEKİZ DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Kolombiya-Portekiz karşılaşması, TRT'nin Dünya Kupası yayın programı kapsamında TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Televizyon yayınının yanı sıra mücadele, TRT'nin resmi dijital platformu tabii ve mobil uygulamaları üzerinden de canlı takip edilebilecek.

DÜNYA KUPASI K GRUBU LİDERİ BELLİ OLUYOR

K Grubu'nda son hafta maçları öncesinde Kolombiya 6 puanla zirvede yer alırken, Portekiz 4 puanla ikinci sırada bulunuyor. Aynı saatlerde oynanacak Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan karşılaşmalarının ardından gruptaki sıralama kesinleşecek. Son maçların tamamlanmasıyla birlikte eleme turuna yükselecek ekipler belli olacak.

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