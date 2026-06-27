Gençlerbirliği Genel Sekreteri Hakan Kaynar, kulübün 18 Temmuz'da olağanüstü genel kurula gideceğini, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurulun 25 Temmuz'da yapılacağını söyledi.

Kaynar, olağanüstü genel kurul kararı ve yönetim kurulunda oluşturulan komisyonlara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yönetim kurulunun bugün yeniden toplandığını aktaran Kaynar, "Yönetim kurulu, oy çokluğuyla olağanüstü genel kurul kararı aldı. İlk toplantı, 18 Temmuz'da yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa genel kurul, 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

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Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında transfer, icra, sponsorluk ve mali disiplin komisyonları oluşturduklarını belirten Kaynar, alınan kararların tüzüğe uygun şekilde yeterli üye sayısı ve oy çokluğuyla kabul edildiğini vurgulayarak, "Transfer komitesinde 5 kişi var, 3 kişinin onayıyla sözleşmeler yapılacak. Yönetim kurulu 24 kişiden oluşuyor, herkesin bir anda toplanması imkansız. Acil durumlarda karar alması için bir icra kurulu kurduk. Sponsorluk anlaşmaları bizim için çok önemli. Şu anda öyle bir durum yok ama başkanın tek imza yetkisi olduğu için bir sponsor ve reklam komisyonu kurduk. Orada da çoğunlukla karar alınacak. Bir de 17 Ocak'tan başlayarak kulüp ekonomisini incelesin, hangi önlemler alınırsa daha şeffaf bir ekonomi yönetimi olabilir diye çalışacak bir mali disiplin komisyonu kurduk. Dört tane komisyon kurduk. Bu dört komisyon da Gençlerbirliği'nin yönetim kurulu istişaresiyle, hep beraber alınacak kararlarla yönetilmesi amacıyla kuruldu." diye konuştu.

"İLHAN CAVCAV DÖNEMİNDEN ÇOK UZAĞIZ"

Yönetim kurulu toplantısında kulübün mali durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunduklarını dile getiren Kaynar, yeni sezon öncesinde kaynak oluşturulmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu haftanın başında, pazartesi günü de bir yönetim kurulu toplantısı yaptık. Bu toplantıda yönetim kurulu üyelerinin ciddi önerileri başkan tarafından değerlendirilmedi. Eskiden İlhan Cavcav döneminde kulübün kasasında 50 milyon lira olurdu. Şimdi bundan çok uzağız. Önümüzde önemli bir dönem var. Olağanüstü genel kurulda bu sorunları çözecek ve yeniden kulübün kasasına 'kara gün akçesi' koyacak bir yönetim oluşur umarım."

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