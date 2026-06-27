İstanbul'a da uğrayacağı açıklanan LGBT temalı kruvaziyer turu sonrası Valilik harekete geçti. Beyoğlu Cihangir'deki bir bar işletmesi, yapılan denetimlerin ardından kapatıldı.

Atlantis Events'in duyurduğu LGBT temalı kruvaziyer turunun İstanbul durağı sosyal medyada büyük tepki topladı. Organizasyon kapsamında yapılacak olan turda İstanbul'un da rotaya eklenmesi bazı kullanıcıların tepkisine neden olurken, sosyal medyada etkinliğin iptal edilmesi yönünde çağrılar yapıldı.

Paylaşımlarda İstanbul'un böyle bir organizasyonun tanıtımında yer almasına tepki gösterilirken, yetkililere denetim çağrıları yapıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir bar ise paylaştığı afişte, İstanbul'un iki kıtayı birleştiren yapısına vurgu yaptı ve gemi yolcularını ağırlayacağı izlenimini verdi.

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İSTANBUL VALİLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Tartışmaların ardından İstanbul Valiliği tarafından Beyoğlu ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren "TEK YÖN" adlı bar işletmesinin, yapılan kontroller sonucunda "mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri" bulunduğu gerekçesiyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatıldığı açıklandı.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'TEK YÖN' adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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