Anadolu Ajansı
Eşyalarını toplamak için yurda gelmişti... Zonguldak'ta üniversite öğrencisi ölü bulundu
Zonguldak'ta üniversite öğrencisi genç kız odasında ölü bulundu. 20 yaşındaki Tuğçenaz Demirelöz'in ev tutup taşınacağı, eşyalarını toplamak için yurda geldiği öğrenildi.
Özetle DinleEşyalarını toplamak için yurda gelmişti... Zonguld...
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3. Sayfa 2 dk önce
Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki özel bir yurtta kalan üniversite öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz'den haber alınamaması üzerine arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.
- Tuğçenaz Demirelöz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisiydi.
- Arkadaşları, Demirelöz'ün odasına girerek hareketsiz yattığını gördü ve durumu bildirdi.
- Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Demirelöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
- Genç kızın cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Demirelöz'ün ev tutup taşınacağı, eşyalarını toplamak için yurda geldiği öğrenildi.
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Olay, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde özel bir yurtta yaşandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz'den (20) haber alınamaması üzerine arkadaşları odasına girdi.
Demirelöz'ün hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.
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Bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirelöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç kızın cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Demirelöz'ün arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.
Öte yandan, Demirelöz'ün ev tutup taşınacağı, eşyalarını toplamak için yurda geldiği öğrenildi.
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