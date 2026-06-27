Kuşadası’nda iki dönem belediye başkanlığı yapan, yerel siyasetin önemli ismi Engin Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 10 yıl belediye başkanlığı görevini yürüten Engin Berberoğlu, görev süresinin ardından da siyasi çalışmalarını sürdürdü.

İlerleyen yıllarda iki kez daha Kuşadası Belediye Başkanlığı için aday olan Berberoğlu, yapılan seçimlerde yeniden göreve seçilemedi. Berberoğlu’nun vefat haberi, başta Kuşadası olmak üzere Aydın’da büyük üzüntüyle karşılandı.

Kuşadasını 10 yıl yönetmişti... Eski Başkan Engin Berberoğlu hayatını kaybetti

YEREL SİYASETİN ÖNEMLİ İSMİYDİ

Uzun yıllar yerel siyasetin önemli isimleri arasında gösterilen Berberoğlu, belediye başkanlığı döneminde ilçeye kazandırdığı hizmetlerle hafızalarda yer edindi.

Kuşadasını 10 yıl yönetmişti... Eski Başkan Engin Berberoğlu hayatını kaybetti

Öte yandan, Engin Berberoğlu’nun oğlu Efe Berberoğlu, halen CHP Kuşadası Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyor.

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