İhlas Haber Ajansı
Kuşadası'nı 10 yıl yönetmişti... Eski Başkan Engin Berberoğlu hayatını kaybetti
Kuşadası’nda iki dönem belediye başkanlığı yapan, yerel siyasetin önemli ismi Engin Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Özetle DinleKuşadası'nı 10 yıl yönetmişti... Eski Başkan Engin...
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Gündem 6 dk önce
Yaklaşık 10 yıl Kuşadası Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve siyasi çalışmalarını sürdüren Engin Berberoğlu'nun vefatı Kuşadası ve Aydın'da büyük üzüntüye neden oldu.
- Engin Berberoğlu, 10 yıl boyunca Kuşadası Belediye Başkanlığı yaptı.
- Görev süresinin ardından iki kez daha belediye başkanlığına aday oldu ancak seçilemedi.
- Berberoğlu, belediye başkanlığı döneminde ilçeye hizmetleriyle hafızalarda yer edindi.
- Engin Berberoğlu'nun oğlu Efe Berberoğlu, CHP Kuşadası Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyor.
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 10 yıl belediye başkanlığı görevini yürüten Engin Berberoğlu, görev süresinin ardından da siyasi çalışmalarını sürdürdü.
İlerleyen yıllarda iki kez daha Kuşadası Belediye Başkanlığı için aday olan Berberoğlu, yapılan seçimlerde yeniden göreve seçilemedi. Berberoğlu’nun vefat haberi, başta Kuşadası olmak üzere Aydın’da büyük üzüntüyle karşılandı.
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YEREL SİYASETİN ÖNEMLİ İSMİYDİ
Uzun yıllar yerel siyasetin önemli isimleri arasında gösterilen Berberoğlu, belediye başkanlığı döneminde ilçeye kazandırdığı hizmetlerle hafızalarda yer edindi.
Öte yandan, Engin Berberoğlu’nun oğlu Efe Berberoğlu, halen CHP Kuşadası Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyor.
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