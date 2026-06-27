İtalya'da Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın eşi Luigi Cavallari, Vico Gölü'nde kayboldu. Tekne turu sırasında suya girdikten sonra bir daha yüzeye çıkamayan Cavallari için dalgıç ekipleri ve helikopter desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İtalya'da Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın eşi Luigi Cavallari'nin gölde kaybolmasının ardından geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre olay, Viterbo kenti yakınlarındaki Vico Gölü'nde meydana geldi. Bakan Roccella ile birlikte tekne turuna çıkan Cavallari'nin, göle girdikten sonra kaybolduğu bildirildi.

Cavallari'nin göle kazara düşüp düşmediği ya da yüzmek için kendi isteğiyle mi suya girdiği henüz netlik kazanmadı. Ancak suya girdikten sonra tekrar göl yüzeyine çıkmadığı belirtildi.

DALGIÇ EKİPLERİ VE HELİKOPTER SEFERBER EDİLDİ

Pescara’daki Gabriele d'Annunzio Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde profesör olarak görev yapan Cavallari’yi bulmak için Vico Gölü’ne dalgıçlardan oluşan arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Arama çalışmalarına İtalyan jandarmasına ait bir helikopterin de havadan destek verdiği aktarıldı.

VİCO GÖLÜ’NDE DAHA ÖNCE DE CAN KAYIPLARI YAŞANDI

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Vico Gölü’nün özellikle hafta sonları serinlemek isteyenlerin sıkça tercih ettiği bir bölge olduğu ancak göl sularının tehlikeli olabildiği vurgulandı.

Volkanik kökenli olan gölde geçmiş yıllarda girdap, boğulma ve yüzücülerin akıntıya kapılması gibi çok sayıda olay yaşandığı belirtildi.

Vico Gölü’nde son 15 yıl içerisinde 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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