İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin G7 Liderler Zirvesi’ne katıldığı ziyaret sırasında yanında bulunan kızı Ginevra, kameralardan uzak durmaya çalıştığı anlarla dikkat çekti. Annesinin arkasına saklanarak objektiflerden kaçınan küçük kızın doğal tavırları, zirvenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Dünyanın önde gelen ekonomilerini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, bu yıl Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde gerçekleştirildi. Küresel ekonomiden güvenliğe, uluslararası ticaretten bölgesel krizlere kadar birçok önemli başlığın ele alındığı zirveye katılan liderler arasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yer aldı.

MELONİ'NİN KIZININ UTANGAÇ TAVIRLARI GÜNDEM OLDU

Ancak zirve boyunca yalnızca siyasi temaslar değil, liderlerin özel hayatlarına dair dikkat çeken anlar da gündeme geldi. Meloni’nin kızı Ginevra’nın kameralara karşı sergilediği çekingen tavırlar, uluslararası basının ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini üzerine çekti.

İtalya Başbakanı Meloninin kızı G7 Zirvesinin gündemine oturdu! Kameralardan köşe bucak kaçtı

15-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenen zirve kapsamında Fransa’ya gelen Giorgia Meloni, resmi programlar ve liderler arası görüşmeler için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Mark Carney ve diğer ülke liderlerinin de katıldığı organizasyonda, küresel gündemi ilgilendiren birçok konu masaya yatırıldı.

ANNESİNİN ARKASINA SAKLADI

Meloni’nin ziyaretine eşlik eden kızı Ginevra ise zirve alanına giriş sırasında görüntülendi. Basın mensuplarının ve kameraların yoğun ilgisi karşısında utangaç tavırlar sergileyen küçük kız, annesinin yanından ayrılmamaya çalıştı. Objektiflerden uzak durmak isteyen Ginevra’nın zaman zaman annesinin arkasına saklandığı ve kalabalığın ilgisinden çekindiği görüldü.

İtalya Başbakanı Meloninin kızı G7 Zirvesinin gündemine oturdu! Kameralardan köşe bucak kaçtı

Kaydedilen görüntülerde, Meloni’nin kızını koruyucu bir şekilde yanında tuttuğu, Ginevra’nın ise annesinin yakınında kendini daha rahat hissettiği dikkat çekti. Resmi programların yoğun atmosferi içinde yaşanan bu samimi anlar, sosyal medyada çok konuşuldu.

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