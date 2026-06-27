İyi Parti'nin Ankara mitinginde sürpriz isimler! Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti, Ankara Anadolu Meydanı’nda miting düzenledi. Mitingde meydan yalnızca Türk bayraklarıyla donatılırken, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı CHP’li isimler de etkinliğe katıldı.
- Mitingde İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağı göndere çekildi.
- Konuşmacı Dervişoğlu, oyuncu Kadir İnanır'ı anarak Allah'tan rahmet diledi.
- Dervişoğlu, Türkiye'de yapay gündemler oluşturulduğunu ve asıl problemlerin konuşulmadığını belirtti.
- Mitinge CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.
- Mitingde İyi Partili vekillerin yanı sıra CHP'li vekiller de yer aldı.
İyi Parti, Ankara Anadolu Meydanı’nda geniş bir katılımla 'Bayrak Açıyorum' mitingi düzenledi. Mitingin başlangıcında İstiklal Marşı okunurken, sahnede bulunan Türk bayrağı göndere çekildi.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda partilinin doldurduğu alanda en dikkat çeken detay, hiçbir siyasi parti bayrağının kullanılmaması oldu. Meydanın tamamı sadece Türk bayraklarıyla donatıldı.
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Dervişoğlu, konuşmasında usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatını hatırlatarak Allah'tan rahmet diledi ve "Cenabı Allah'ın rahmetini dilemekten imtina edenler utansın. Allah ruhunu şad, mekanını cennet eylesin Kadir ağabey" diye konuştu.
Terörsüz Türkiye sürecine değinen Dervişoğlu, yaptığı konuşmada Türkiye'de yapay gündemler oluşturulduğunu, asıl problemlerin konuşulmadığını söyledi.
CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ VE MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI
Öte yandan mitinge İyi Partili milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, başkanlık divanı üyeleri, il başkanları ve partililerin yanı sıra CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Karaman Milletvekili İbrahim Atakan Ünver’in de katıldığı görüldü.