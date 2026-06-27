İYİ Parti, Ankara Anadolu Meydanı’nda miting düzenledi. Mitingde meydan yalnızca Türk bayraklarıyla donatılırken, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı CHP’li isimler de etkinliğe katıldı.

İyi Parti, Ankara Anadolu Meydanı’nda geniş bir katılımla 'Bayrak Açıyorum' mitingi düzenledi. Mitingin başlangıcında İstiklal Marşı okunurken, sahnede bulunan Türk bayrağı göndere çekildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda partilinin doldurduğu alanda en dikkat çeken detay, hiçbir siyasi parti bayrağının kullanılmaması oldu. Meydanın tamamı sadece Türk bayraklarıyla donatıldı.

İyi Partinin Ankara mitinginde sürpriz isimler! Mansur Yavaş da katıldı

Dervişoğlu, konuşmasında usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatını hatırlatarak Allah'tan rahmet diledi ve "Cenabı Allah'ın rahmetini dilemekten imtina edenler utansın. Allah ruhunu şad, mekanını cennet eylesin Kadir ağabey" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Dervişoğlu, yaptığı konuşmada Türkiye'de yapay gündemler oluşturulduğunu, asıl problemlerin konuşulmadığını söyledi.

İyi Partinin Ankara mitinginde sürpriz isimler! Mansur Yavaş da katıldı

CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ VE MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI

Öte yandan mitinge İyi Partili milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, başkanlık divanı üyeleri, il başkanları ve partililerin yanı sıra CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Karaman Milletvekili İbrahim Atakan Ünver’in de katıldığı görüldü.

İyi Partinin Ankara mitinginde sürpriz isimler! Mansur Yavaş da katıldı

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