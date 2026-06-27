Türkiye Gazetesi
Bursaspor transferleri peş peşe duyurdu
Trendyol 1. Lig ekibi Bursaspor, Lincoln Henrique'nin ardından Lewis Baker'ı da transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bursaspor, transferleri peş peşe açıkladı. Yeşil beyazlılar, Lincoln Henrique'nin ardından Lewis Baker'ı da renklerine bağladı.
Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin, Lewis Baker" ifadelerini kullandı.
2020-21 sezonunda Trabzonspor'da kiralık bir sezon geçiren İngiliz orta saha oyuncusu, geçen sezon Stoke City'de 18 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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