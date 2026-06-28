Erzurum Havalimanı’nda onarım ve bakım çalışması başlatıldı. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Erzurum Valiliği, yıpranan hatların yenileceğini, pistlerde kabloların değişeceğini, aprondaki bozulmaların düzeltileceğini, yenileme çalışmalarının 27 Temmuz 2027 tarihinde tamamlanmasının planlandığı duyurdu. Valilik, yürütülen apron çalışmalarının uçuş seferlerine herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığını paylaştı.

Erzurum Valiliği, Erzurum Havalimanı’nda zorlu iklim koşulları ve ağır uçak yükleri nedeniyle oluşan beton yüzey bozulmaları üzerine kapsamlı bir onarım çalışması başlatıldığını duyurdu.

Havalimanında yürütülen altyapı ve apron yenileme çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan valilik çalışma, sivil havacılık emniyetini üst seviyeye çıkarılacağını vurguladı.

Yapılan açıklamada, uzun yıllara bağlı ağır uçak yükleri, zorlu iklim şartları ve yoğun kullanım nedeniyle apron beton yüzeyinde soyulmalar, köşe kırıkları ile derz deformasyonları oluştuğu belirtildi.

Erzurum Havalimanı’nda onarım ve bakım çalışması! Valilik açıkladı: Uçuşlara engel değil

SEFERLERE ENGEL DEĞİL

Açıklamada, aprondaki bozulmaların Yabancı Madde Hasarı (FOD) riski oluşturduğu, uçak ve yer hizmetleri araçlarının emniyetini olumsuz etkilediği vurgulandı. 12 Haziran 2025 tarihinde yer teslimi yapılarak başlayan apron yenileme çalışmalarının, 27 Temmuz 2027 tarihinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Valilik, yürütülen apron çalışmalarının uçuş seferlerine herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığını paylaştı.

Erzurum Havalimanı’nda onarım ve bakım çalışması! Valilik açıkladı: Uçuşlara engel değil

ANA PİST DE YENİLENİYOR

Açıklamada, şöyle denildi:

Erzurum Havalimanı'nda yer altı su seviyesinin yüksek olması nedeniyle primer hatlar özellikle ilkbahar aylarında yoğun neme, kar erimelerinin yaşandığı dönemlerde ise doğrudan suya maruz kalmaktadır. Yıpranan ve izolasyon özelliğini kaybeden hatlar, arızalara ve kış aylarında düşük görüş (CAT III/A) sisteminin uygulanamamasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda, özellikle kış aylarında hava trafiğinin kesintiye uğramasının önüne geçmek amacıyla ana pist ve taksi yollarındaki primer hatların yenilenmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Çalışmalar kapsamında 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren havalimanında (06.00-18.00) ve (23.00-06.00) saatleri arasında NOTAM yayımlanarak çalışmaların güvenli şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Valilik şunları söyledi: Çalışmaların seyri doğrultusunda 1-8 numaralı apron sahasının Ağustos ayı içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanmaktadır. Akabinde 9-14 numaralı apron sahasında söküm çalışmalarına başlanacaktır. Pistte devam eden primer kablo değişim çalışmalarının ise Kasım ayı içerisinde tamamlanması, ardından NOTAM'ın kaldırılarak normal operasyon düzenine dönülmesi öngörülmektedir.

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