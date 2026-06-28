Tarım arazilerini korumak maksadıyla yeni hobi bahçesi yapımının ve bu alanlara ev inşa edilmesinin yasaklanması, emlak piyasasında beklenmedik bir etki oluşturdu. Yasak kararı yeni yapılaşmayı durdururken, mevcut hobi bahçeli evlere dokunulmaması piyasada bir anda büyük bir rant kapısı açtı. Mevcut hobi bahçe satışında fiyatlar bir anda uçuşa geçti. Uzmanlar “Mevcut hobi bahçelerinde rant piyasası oluştu, bu tür fırsatçıların satış ve devirlerine sınırlama getirilmeli” önerisinde bulunuyor.

Tarım alanlarının maksat dışı kullanımını önlemek için hayata geçirilen hobi bahçesi yasakları, gayrimenkul sektöründe sarsıcı sonuçlar doğurdu.

Yeni yasal düzenlemeler kapsamında tarım arazilerinin bölünerek hobi bahçelerine dönüştürülmesi ve üzerlerine kalıcı yapılar inşa edilmesi kesin olarak yasaklandı.

Yapılaşma durdu, mevcut ev fiyatları ikiye katladı: Hobi bahçesi yasağı fırsatçılara yaradı

Devletin tarım politikaları açısından son derece haklı olan bu müdahalesi, ne yazık ki öngörülemeyen bir yan etki oluşturarak piyasadaki mevcut alanların değerini yapay bir şekilde zirveye taşıdı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Hobi bahçesine abonelik yok: Mevcut yapıları kapsamıyor

Vatandaşların doğayla iç içe olma ve şehirden uzaklaşma isteği kesintisiz bir şekilde devam ederken, yeni alanların üretime kapatılması beklenen arz krizini tetikledi. Bu arz krizinin hemen ardından fırsatçılar devreye girdi ve hâlihazırda var olan hobi bahçelerinin fiyat etiketlerini bir gecede ikiye hatta üçe katladı. Sektör uzmanları ise bu durumun acilen çözülmesi gerektiğini vurguluyor.

Yapılaşma durdu, mevcut ev fiyatları ikiye katladı: Hobi bahçesi yasağı fırsatçılara yaradı

DERME ÇATMA EVLER VİLLA FİYATINA ÇIKTI

Yeni arzın önünün kesilmesiyle birlikte, mevcut hobi bahçeleri gayrimenkul piyasasında adeta nadir bulunan eser statüsü kazandı. Alternatif hayat alanlarına duyulan ilgi artarak devam ederken, yeni alanların yasal olarak üretilememesi, mevcut hobi bahçelerinin fiyatlarında fahiş ve tamamen suni bir artışa sebep oldu.

Tarım arazilerini korumak için atılan stratejik adım, elinde hobi bahçesi bulunduran yatırımcılar ve arazi sahipleri için spekülatif bir zenginleşme aracına dönüştü. Emlak platformlarındaki ilanlar incelendiğinde, hiçbir ekstra yatırım yapılmayan derme çatma yapıların bile lüks villalarla yarışan fiyatlardan satışa sunulduğu açıkça görülüyor. Bu durum hem tarım arazilerinin korunması amacına gölge düşürüyor hem de vatandaşların kısıtlı bütçesini haksız yere zorluyor.

Yapılaşma durdu, mevcut ev fiyatları ikiye katladı: Hobi bahçesi yasağı fırsatçılara yaradı

SATIŞ VE DEVİR YASAKLANSIN

Piyasada oluşan bu haksız kazanç ve fiyat balonunun ardından gayrimenkul sektöründen çok net ve uygulanabilir bir uyarı geldi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, piyasada hızla büyüyen bu rantı kesmenin tek yolunu kamuoyuna açıkladı. Akçam, sorunun çözümü için radikal bir adım atılması gerektiğini şu sözlerle vurguladı: “Mevcut hobi bahçelerinin satış ve devir işlemleri acilen yasaklanmalıdır.”

Toprağın ticari bir al-sat metası olmaktan çıkarılması gerektiğini savunan Akçam, mevcut hobi bahçelerinin devrinin yasal yollarla engellenmesi hâlinde piyasadaki spekülatif oyuncuların kısa sürede sistemden temizleneceğini belirtiyor. Sektör temsilcileri şimdi bu radikal çözüm önerisinin ilgili bakanlıklar nezdinde hızlı bir regülasyon olarak hayata geçirilmesini bekliyor. Aksi takdirde suni fiyat artışlarının daha da kontrolden çıkacağı tahmin ediliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası