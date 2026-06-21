Hobi bahçesine abonelik yok: Mevcut yapıları kapsamıyor
Yeni yasa ile birlikte tarım arazilerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmesinin tamamen önüne geçilirken, kuralı ihlal edenler ağır para cezasına çarptırılacak.
- Zirai amaçlı kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine tabi olacak; tarım dışı konut ve yapı kooperatifleri tarım arazisi edinemeyecek.
- Tarım arazilerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmesi yasaklandı ve kuralı ihlal edenlere ağır para cezaları getirildi.
- Konteyner, prefabrik ev ve tiny house gibi alternatif barınma sistemleri de izinsiz oldukları takdirde abonelik yasakları ve cezalar kapsamında değerlendirilecek.
- Alkollü içki firmaları konser ve etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle sponsor olamayacak; 22-06 saatleri arasındaki alkol satış yasağının denetimi mülki idari amirliklerce yürütülecek.
- Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar iş yerlerinden kaldırılacak.
- Düzenlemeler 2/B arazileri, Şeker Kanunu, DSİ görev alanı ve canlı hayvan/hayvansal ürün sevklerini de içeriyor.
Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesinin önüne geçmeyi hedefleyen ve alkollü içecek markalarıyla ilgili reklam yasağını genişleten düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye göre, zirai amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine tabi olacak. Tarım dışı amaçla faaliyet gösteren konut ve yapı kooperatifleri ise tarım arazisi edinemeyecek.
Düzenleme ile birlikte tarım arazilerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmesi tamamen yasaklanırken, kuralı ihlal edenlere ağır para cezaları geliyor. Yasada mevcut yapıların yıkımına dair yeni bir madde yer almazken, getirilen katı abonelik yasakları ve yüksek para cezaları sebebiyle bu alanların fiilî olarak kullanımının giderek zorlaşacağı öngörülüyor.
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Sadece betonarme yapılar değil, son yıllarda popülerliği artan alternatif barınma sistemleri de yasa kapsamında değerlendirildi.
Düzenlemeye göre tarım arazilerine yerleştirilen konteyner, prefabrik evler ve tiny house (tekerlekli/küçük ev) benzeri yapılar da izinsiz oldukları takdirde abonelik yasakları ve ceza alacak.
Düzenlemeyle alkollü içecek markalarıyla ilgili reklam yasağı da genişletildi. Buna göre, alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacak. 22-06 saatleri arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek. Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak.
Yasada 2/B arazilerine yönelik düzenlemelerin yanı sıra Şeker Kanunu, Devlet Su İşlerinin (DSİ) görev alanı ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerine dair düzenlemeler de yer aldı.