İran Milli Takımı Kaptanı Mehdi Taremi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşadıkları ulaşım ve organizasyon sorunları nedeniyle FIFA'yı sert sözlerle eleştirdi. Turnuvayı "felaket" olarak nitelendiren deneyimli futbolcu, "Bu şartlar adil değil, bize kimse yardım etmiyor" diyerek FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya tepki gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda elenen İran Milli Takımı'nın kaptanı Mehdi Taremi, turnuva organizasyonunu ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu sert sözlerle eleştirdi. Grup aşamasındaki üçüncü beraberliğin ardından konuşan deneyimli golcü, İran'ın yaşadığı ulaşım ve organizasyon sorunlarının çözülemediğini belirterek, "Bu felaket bir Dünya Kupası" ifadelerini kullandı.

Mısır ile berabere kalarak turnuvaya gruplarda veda eden İran'da Taremi, takımın turnuva boyunca ciddi lojistik sıkıntılar yaşadığını söyledi.

İran Milli Takımı

"BİZE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taremi, FIFA'nın yaşanan sorunlara çözüm üretemediğini dile getirdi.

"Bu bir felaket Dünya Kupası, tam anlamıyla felaket. FIFA'nın burada yaşanan tüm sorunları çözmesi gerekiyordu ancak turnuvanın başından beri bunu başaramadılar. Sayın Infantino ilk maçımızın ardından soyunma odamıza gelip 'Bu daha başlangıç' demişti. Ama grup aşaması yarın sona eriyor."

İran Milli Takımı'nın kaptanı Mehdi Taremi

"PROFESYONEL BİR TURNUVAYA YAKIŞMIYOR"

İran Milli Takımı'nın başlangıçta ABD'nin Arizona eyaletindeki Tucson kentinde konaklamasının planlandığını ancak ABD ile İran arasındaki askeri gerilim nedeniyle kamp merkezinin Meksika'nın Tijuana kentine taşındığını hatırlatan Taremi, bu durumun takımı olumsuz etkilediğini vurguladı.

"Bizim lojistik ekibimiz burada bile değil çünkü vize alamadılar. Sürekli Tijuana'dan seyahat etmek zorunda kalıyoruz. Tijuana halkını ve Meksika'yı seviyoruz. Çok mütevazı insanlar. Ancak profesyonel bir futbolcu olarak böylesine büyük bir organizasyonda bunun normal olduğunu düşünmüyorum."

İran Milli Takımı'nın üzüntüsü

"BU ŞEKİLDE OLMASI HİÇ ADİL DEĞİL"

Yaşanan şartların eşit olmadığını ifade eden yıldız futbolcu, FIFA'ya sitemini şu sözlerle sürdürdü:

"Bu adil değil. Bizce kesinlikle adil değil. FIFA için adil olabilir ama bizim için değil. Bize kim yardım etmek istiyor? Eğer bizi turnuvanın dışında görmek istiyorlarsa, tamam eleniriz. Ama bu şekilde olmamalı. İyileşme sürecimizi yöneten personelimiz ve lojistik ekibimiz yanımızda değil. Sürekli bunlardan şikâyet ediyoruz ama kimse bize yardım etmiyor."

İran Milli Takımı

"90 DAKİKA OYNAYIP TEKRAR MEKSİKA'YA DÖNÜYORUZ"

Taremi, İran'ın turnuvada istenmediğini düşünüp düşünmediği yönündeki soruya ise dikkat çeken bir cevap verdi.

"Burada her şeye karşı mücadele ediyoruz. İnsanların ne istediğini bilmiyorum. Ama bizim açımızdan baktığımızda sanki bunu istiyorlar gibi görünüyor. Nasıl mümkün olabilir? 90 dakika maç oynuyoruz, ardından tekrar Tijuana'ya dönmek zorunda kalıyoruz."

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