Adana’da 5 kadın girişimci, devlet desteği ile kendilerine toplamda 500-600 bin lira gelir getiren bir üretime imza attı. Çorak arazileri lavanta bahçesine çeviren kadınlar daha sonrada bölgede yüzde 50 ile bir sera kurdu. Devlet desteğiyle üreten kadınlar turizm ve tarımda ilçede öncü oldu. Girişimci Hilal Köz, “Bir seradan üretime bağlı olarak 500-600 bin lira civarında gelir elde etmek mümkün. Köyümüzde 5 sera var. Herkes üretiyor siparişlere yetişemiyoruz” dedi.

İLÇEDEKİ İLK SERA 2009 yılında Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tapan bölgesinde 5 kadın, su olmadığı için Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı'nın (ORKÖY) desteğine başvurdu. Paşalı Mahallesi'nde yaşayan kadın girişimci Hilal Köz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ormancılık desteklerinden biri olan ORKÖY Projesi ile kurduğu sera sayesinde ilçede ilk sera kurulumunu gerçekleştirdi.

ÇORAK ARAZİLER DEĞERLENDİ 5 kadın ilk serayı kurarak hem aile ekonomisine hem de bölgeyi tarım ve turizm açısından değerli hale getirdi. ORKÖY ve genç çiftçi projeleriyle destek alan kadın girişimciler, yıllar önce çorak arazileri lavanta bahçelerine dönüştürdü. Kadınlar daha sonra da seracılıkla yüzde 50 hibe ile ilki gerçekleştirerek yeni gelir kapısı oluşturdu. Kışın marul, yaz dönemi domates üretimine başlayan kadınlar lavanta bahçelerinde ziyaretçilerini ağırlarken sera üretimi ile de taleplere yetişmeye çalışıyor.

“YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ ALDIK” Devlet desteğiyle üretime başladığını ifade eden Hilal Köz,"Bir arkadaşımın başka bir yerde yaptığı seraya özenerek bakmıştım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ORKÖY Projesi çerçevesinde seracılık desteğine başvurarak İşletme Müdürümüz Mustafa Çelen'in destekleri ile seramızı kurduk" dedi. Köz, "Dört arkadaşımızla birlikte seramızı kurduk. Yüzde 50 hibe desteği aldık. 400 bin lira destekle seramız kuruldu. Damla sulama sistemlerimizi yaptık, fidelerimizi aldık ve üretime başladık" diye konuştu.

“TARIMA UYGUN BİR ALAN DEĞİLDİ” Köz, seracılığın kendileri için önemli bir alternatif olduğunu belirterek "Bizim köyümüz su konusunda çok zengin değil. Tarıma çok uygun bir alan değildi. Seracılıkta daha az su kullanıldığı için bu alana yöneldik. Devlet desteği sayesinde üretime başlayabildik" dedi.

“500-600 BİN LİRA GELİR MÜMKÜN” Köz, 500 metrekarelik serada ilk olarak marul yetiştirdiğini anlattı: Geçen yıl eylül-ekim aylarında 1600 adet marul ektim. Kış döneminde onları satarak seracılığa başladım. Kazandığım parayla domates fidesi aldım. Böylece sera kendi içerisinde kendini geliştirmeye başladım. Bir seradan üretime bağlı olarak 500-600 bin lira civarında gelir elde etmek mümkün.

“ÜRETİMİMİZ DEĞER KAZANDI” Seraların kısa sürede ilgi gördüğünü anlatan Köz, "Şu anda köyümüzde 5 sera var. Herkes üretiyor siparişlere yetişemiyoruz. Geçen yıl marullarımızı 35-50 lira arasında sattık. Çukurova'daki seraları su basınca bizim kırsaldaki üretimimiz değer kazandı. Bin rakımdan Çukurova'ya marul gönderdik" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası