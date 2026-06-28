İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Kate Hegan, vücudunun yiyecekler, kokular, sıcaklık değişimleri ve hatta kendi hormonlarına karşı aşırı reaksiyon vermesine göstermesine neden olan nadir bir hastalıkla mücadele ediyor. Mast Hücre Aktivasyon Sendromu (MCAS) nedeniyle yalnızca 25 farklı gıdayı tüketebilen genç kadın, en büyük destekçisinin yaklaşan anafilaktik şoku 10 dakika önceden fark eden özel eğitimli Labrador cinsi köpeği Kenny olduğunu söylüyor.

İngiltere'nin Somerset bölgesinde yaşayan Kate Hegan, vücudunun yiyecekler, kokular, sıcaklık değişimleri ve hatta kendi hormonlarına karşı öngörülemeyen tepkiler vermesine neden olan mast hücre aktivasyon sendromu (MCAS) ile mücadele ediyor.

Çocukluğunda şaşılık, işitme kaybı, sık morarma şikayetleri yaşayan ve ağır nöbetler geçiren Hegan, yıllarca yaşadığı şikayetlere doğru bir teşhis konulmasını bekledi. Seneler içinde onlarca doktora başvuran genç kadına yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda önce postural taşikardi sendromu (PoTS), 18 yaşına basmasına günler kala ise hayatını tamamen değiştirecek olan nadir Mast Hücre Aktivasyon Sendromu (MCAS) teşhisi konuldu.

Kaynak: Medical Detection Dogs

VÜCUDU AŞIRI REAKSİYON GÖSTERİYOR

Bu teşhisle birlikte Hegan’ın günlük hayatı adeta bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Vücudunun her şeye karşı aşırı reaksiyon göstermesi sebebiyle, hayatını riske atmamak için son derece titiz davranan genç kadın her gün 15 farklı ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Her öğünde ve attığı her adımda ölümcül bir anafilaktik şok korkusu yaşadığını belirten Hegan, reaksiyonların dakikalar içinde gelişebildiğini söylüyor.

HAVLAYARAK SAHİBİNİ UYARIYOR

Tam da bu anlarda devreye, Medical Detection Dogs adlı yardım kuruluşu tarafından özel olarak eğitilen 4 yaşındaki Labrador cinsi köpeği Kenny giriyor. Kenny, anafilaksiyi yaklaşık 10 dakika önceden fark edip havlayarak sahibini yaklaşan hayati tehlikeye karşı uyarıyor.

Sağlık sorunları nedeniyle eğitimine uzun süre ara vermek zorunda kalan Hegan, sadık dostu Kenny sayesinde hayata yeniden bağlandığını söylüyor. Şimdilerde ilkokul öğretmeni olarak mezun olmaya hazırlanan Hegan, köpeğinin hayatındaki önemini, "Kenny olmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim. Bana yeniden yaşamak için bir neden verdi" sözleriyle anlatıyor.

MAST HÜCRE AKTİVASYON SENDROMU NEDİR?

Mast Hücre Aktivasyon Sendromu (MCAS), bağışıklık sistemindeki mast hücrelerinin gereksiz yere histamin gibi kimyasallar salgılamasıyla ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Birden fazla organda; ciltte kızarıklık, kaşıntı, sindirim sorunları (karın ağrısı, ishal), çarpıntı, baş dönmesi ve alerjik şok (anafilaksi) ataklarına yol açabilir

Haberle İlgili Daha Fazlası