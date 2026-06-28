Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, usta ismin vasiyetine ilişkin konuştu. İnanır “Organlarının tamamını bağışladı. 'Kalbim ile gözlerimi alacak olan insanı merak ediyorum.' demişti. Böyle bir vasiyeti vardı. Çok değerliydi, çok hayalleri vardı” dedi.

Yeşilçam kariyeri boyunca toplamda 180’den fazla sinema filminde rol alan, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Dila Hanım gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği sonrası oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta isim için bugün İstanbul’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.

Kadir İnanır’ın bilinmeyen vasiyeti! Yeğeni Levent İnanır açıkladı: Organlarının tamamını bağışladı

"BÜYÜK AKTÖRDÜ"

Dayısını kaybettiği için üzgün olduğunu dile getiren Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, gazetecilere açıklamalarda bulundu. İnanır “Kadir dayım, büyük usta, büyük aktör ve büyük insandı. Çok şey öğrendim ondan. Yıllar önce ‘Ben bir gün ölürsem, Türkiye’deki bütün evlerden cenaze kalkacak’ demişti. ‘Bedenim gider, yaptığım filmler yıllar sonra izlenecek’ derdi. Ben onunla vedalaşmıyorum, içimizde yaşayacak” dedi.

Levent İnanır- Kadir İnanır

"ORGANLARININ TAMAMINI BAĞIŞLADI"

Gece Muhabiri'ne konuşan Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır için "Son dönemde söylediği bir vasiyeti ya da yapılmasını istediği bir şey var mıydı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

Organlarının tamamını bağışladı. 'Kalbim ile gözlerimi alacak olan insanı merak ediyorum.' demişti. Böyle bir vasiyeti vardı. Çok değerliydi, çok hayalleri vardı. Hepimiz çok üzgünüz. Kadir İnanır’a duyulan çok farklı bir sevgi. Filmleri, söylemleri duruşuyla sanatı ve sanatçıyı temsil eden biriydi.

Öte yandan Kadir İnanır yıllar önce "Organlarımı büyük bir içtenlikle bağışlıyorum. Yaşıma kimse aldanmasın, organlarım güçlü ve sağlam. Özellikle gözlerimi ve kalbimi alan yaşadı" diyerek kararını duyurduğu ortaya çıktı.

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