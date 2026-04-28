Organ bağışında rekor sayı! 105 bin dijital vasiyet yazıldı
Bugüne kadar dijital organ bağışı sistemi sayesinde 105 bin vatandaş dijital vasiyet oluşturarak organ bağışında bulundu.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlık alanında önemli bir dönüşüm sağlayan dijital organ bağışı sistemi, kısa sürede büyük bir katılım yakaladı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun paylaştığı verilere göre, altı ay önce hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde organ bağışı süreçleri daha hızlı ve erişilebilir hâle geldi.
Kansere karşı “akıllı” savaş! Tıp bağışıklık sistemini “ayaklandıran” tedavilerle zafere ilerliyor
105 BİN VASİYET OLUŞTURULDU
Yapılan düzenlemenin ardından bugüne kadar 105 bin vatandaş dijital vasiyet oluşturarak organ bağışında bulundu. Aynı dönemde 376 binden fazla doku ve organ nakli, hastalar için yeni bir hayat umudu oldu. Uzmanlar, dijitalleşmenin bağış süreçlerini kolaylaştırmasının farkındalığı artırdığını ve daha fazla kişinin bu iyilik hareketine katılmasını sağladığını belirtiyor. Organ bağışının yaygınlaşmasıyla birlikte, nakil bekleyen hastalar için umut verici bir tablo ortaya çıkıyor.