Mevsim geçişlerinde hava değişimlerinin tetiklediği baş ağrılarına karşı uzmanlar; düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve açık havada hareketin koruyucu rolüne dikkat çekiyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Hava şartlarındaki değişimlerin beyin damarlarında dalgalanmalara yol açarak baş ağrılarını tetikleyebildiğini söyleyen halk sağlığı uzmanı Dr. Murat Yaycı, bu süreçte uyku, beslenme ve su tüketimi gibi alışkanlıkların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mevsim geçişlerinin bedenimizi de etkilediğine dikkat çeken Dr. Yaycı, “Hava basıncı düştüğünde veya nem oranı arttığında damarlar genişleyip daralır. Bu, sinirlerin daha kolay uyarılmasına sebep olarak baş ağrısını tetikleyebilir. Bu dönemde birçok kişi yorgun ve hâlsiz hissediyor, sık sık baş ağrısı yaşıyor” dedi.

Bu dönemde yapılacak hayat tarzı değişiklikleriyle baş ağrısı ile mücadele edilebileceğini söyleyen Dr. Yaycı alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı:

- Düzenli ve dinlendirici uyku, sinir sisteminin yenilenmesine yardımcı olur.

- Öğün atlamamak, kan şekeri dengesini korur ve enerji düşüşlerine bağlı baş ağrılarını önler.

- Susuz kalmak, özellikle gerilim tipi baş ağrılarını kolayca tetikleyebilir. Gün boyunca düzenli su içmek, damar sağlığı ve beyin fonksiyonları için gereklidir.

- Kahve veya çay kısa süreli rahatlama sağlasa da aşırı tüketimi damarları etkileyerek ağrıyı artırabilir.

- Gün içinde açık havada yürüyüş yapmak ağrı hissini azaltır.

