Kanada’da Air Canada havayoluna ait bir uçağın kaptan pilotunun, yaklaşık 17 yıl boyunca gerekli pilot lisansına sahip olmadan yüzlerce uçuş gerçekleştirdiği iddia edildi. Polis, milyonlarca dolarlık maaş alan pilotun sahte belgeler kullandığını öne sürüyor.

Kanada polisi, eski Air Canada pilotu Geoffrey Wall’un, gerekli Havayolu Taşımacılığı Pilot Lisansı'na (ATPL-A) sahip olmadan yaklaşık 17 yıl boyunca kaptan pilot olarak görev yaptığı gerekçesiyle çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Wall, 1 Haziran’da tutuklanırken, hakkında dolandırıcılık ve sahte belge düzenleme dahil yedi ayrı suçlama yöneltildi.

900’DEN FAZLA UÇUŞTA GÖREV YAPTI

CNN International’ın haberine göre, Peel Bölge Polisi’nin yürüttüğü soruşturmaya göre Wall, 2009 ile 2025 yılları arasında 900’den fazla yurt içi ve uluslararası uçuşta kaptan pilot olarak görev yaptı. Soruşturmacılar, Wall’un bu süreçte gerekli lisansı almadığını ve zorunlu sınavları tamamlamadığını belirledi.

POLİS BİLE ŞAŞKIN: FİLM SENARYOSU GİBİ

Ontario’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Peel Bölge Polis Şefi Yardımcısı Milinovich, olayın bir film senaryosunu andırdığını belirterek, Wall’un yaklaşık 17 yıl boyunca Boeing 767, 777 ve 787 tipi uçakları uçurduğunu ve bu süre içinde yaklaşık 3 milyon Kanada doları gelir elde ettiğini söyledi.

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TİCARİ PİLOT LİSANSINA SAHİPMİŞ

Polis, Wall’un Air Canada’daki 27 yıllık kariyeri boyunca ticari pilot lisansına sahip olduğunu ancak 2009 yılında kaptanlığa yükselmesi için zorunlu olan ATPL-A lisansını hiç almadığını öne sürüyor. Milinovich, durumu “Aile hekimliği yapma yetkisi olan bir doktorun beyin ameliyatı gerçekleştirmesine” benzeterek, mesleki yeterliliklerin ve ek lisansların güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yetkililer, Wall’un hem işverenine hem de düzenleyici kuruma nitelikleri konusunda yanlış beyanda bulunduğuna inandıklarını ifade etti. İddialara göre olay, 2025 yılında yapılan rutin bir belge incelemesinde pilot lisans evraklarında tespit edilen usulsüzlüklerin ardından ortaya çıktı. Air Canada’nın durumu ilgili kurumlara bildirmesi üzerine “İkarus Projesi” adı verilen düzenleyici ve cezai soruşturma başlatıldı. Wall ise soruşturma sürerken 2025 yılında emekli oldu.

Kaynak: CNN International

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Air Canada ise yaptığı açıklamada, Wall’un lisanslı bir ticari pilot olduğunu ve uçuş yeterliliğini düzenli olarak kanıtladığını belirtti. Şirket, tüm pilotların her altı ayda bir zorunlu eğitimlerden geçtiğini ve yılda bir kez Kanada Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kontrol pilotları tarafından denetlendiğini hatırlatarak olayın uçuş güvenliğini tehlikeye atmadığını savundu.

Kanada Ulaştırma Bakanlığı tarafından para cezasına çarptırılan Geoffrey Wall, 5 bin Kanada dolarının üzerinde dolandırıcılık, iki sahte belge düzenleme ve üç sahte marka bulundurma suçlaması dahil toplam yedi ayrı suçlamayla yargılanacak. Wall’un 29 Haziran 2026’da mahkemeye çıkması bekleniyor.

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