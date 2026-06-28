İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin ceza keseceği" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, mevzuat gereği ceza kesme yetkisinin yalnızca kamu görevlilerine ait olduğu ve EDS gibi sistemlerin sadece teknik altyapı sağladığı vurgulanarak, vatandaşların bu tür asılsız ve manipülatif iddialara itibar etmemesi istendi.

Sosyal medyada hızla yayılan ve sürücüler arasında endişeye yol açan "trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği, artık özel şirketlerin ceza keseceği" yönündeki iddialar, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

"CEZA YETKİSİ SADECE KAMU GÖREVLİLERİNDE"

DMM tarafından yapılan resmî açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek yasal mevzuata dikkat çekildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 114’üncü maddesi uyarınca, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin yalnızca kamu görevlilerine ait olduğu vurgulandı.

Trafikte özel şirket ceza kesecek iddialarına DMMden yalanlama

Buna göre Türkiye'de ceza yazma yetkisi sadece şu kurumlara ait:

Emniyet Genel Müdürlüğü trafik personeli,

Jandarma Genel Komutanlığı trafik personeli,

Belirli konularda yetkilendirilmiş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü personeli.

"EDS VE KGYS YALNIZCA TEKNİK ALTYAPIDIR"

Açıklamada, yollarda sıkça görülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) gibi teknolojilerin işleyişine de açıklık getirildi. Bu sistemlerin özel şirketler tarafından ceza kesilmesi için kullanılmasının hukuken imkânsız olduğu ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Bu teknolojiler yalnızca kural ihlallerini tespit eden teknik altyapılardır. Sistemlerin elde ettiği veriler, trafik polisi veya jandarması tarafından incelenerek cezai işleme dönüştürülür. Herhangi bir özel şirketin sürücülere ceza yazma yetkisi bulunmamaktadır."

Trafikte özel şirket ceza kesecek iddialarına DMMden yalanlama

DMM, kamu düzenini ve kurumların güvenilirliğini hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif paylaşımlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını ve iddialara itibar etmemesini vurguladı.

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