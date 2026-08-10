Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Liverpool, Ronald Araujo'yu imza attırdı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Liverpool, Ronald Araujo'yu imza attırdı

Premier Lig ekibi Liverpool, İspanyol temsilcisi Barcelona'dan Ronald Araujo'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

Kaydet
a- | +A

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İspanya'nın Barcelona takımından Uruguaylı futbolcu Ronald Araujo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Liverpool Kulübü, 27 yaşındaki stoper Araujo'nun 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Araujo, Ağustos 2018'de transfer olduğu Barcelona'da 213 maça çıktı ve 14 gol kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER
Kenan Yıldız için 100 milyon avroya ret
SPOR

Kenan Yıldız için 100 milyon avroya ret
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kaza geçiren Deniz Seki ameliyata alındı! Kalça kemiği kırıldı, İşte son durumu...
Kaza geçiren Deniz Seki ameliyata alındı!
Kaydet
Müzakere masasına yeni kart! Trump, İran'dan '50 yılın tazminatını' istedi
Müzakere masasına yeni kart! 50 yıllık bedeli istedi
Kaydet
Beşiktaş'tan Matvey Kislyak için Moskova çıkarması! Fenerbahçe detayı
Beşiktaş'tan Matvey Kislyak için Moskova çıkarması
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.