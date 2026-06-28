Göztepe, Sheffield United forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'un transferi için hem İngiliz kulübü hem de oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce İngiltere Championship temsilcisi Bristol City'den Sinclair Armstrong ile Brezilya ekibi Gremio'dan Andre Henrique'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, orta saha hattı için de önemli bir adım attı.

Gremio'dan Andre Henrique

İNGİLTERE'DEN ORTA SAHA TAKVİYESİ

İzmir ekibinin, Sheffield United'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'un transferi konusunda İngiliz kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Sheffield United ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun da Göztepe'de forma giymeye olumlu yaklaştığı belirtilirken, taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Alex Matos

Geçtiğimiz sezon Sheffield United formasıyla Championship'te 8 karşılaşmada görev alan Alex Matos, toplam 323 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi. Göztepe'nin transferi kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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