Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Real Madrid'de gözler ayrılıklara çevrildi. Portekizli teknik adamın yeni transfer talepleri sonrası yönetim, bütçe oluşturmak için Eduardo Camavinga'yı satış listesine aldı.

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonun kadro yapılanmasını sürdüren Real Madrid, bir yandan önemli takviyelere imza atarken diğer yandan transfer bütçesini dengelemek adına oyuncu satışına hazırlanıyor.

İspanyol devi yaz transfer döneminde Bernardo Silva, Ibrahima Konate ve Marc Cucurella'yı kadrosuna katarken, Inter forması giyen Denzel Dumfries'in de serbest kalma maddesinin ödenerek kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak yapılan transferlerle yetinmeyen Jose Mourinho'nun, yönetimden savunma ve orta saha bölgeleri için yeni takviyeler talep ettiği öne sürüldü.

Eduardo Camavinga

SATIŞ LİSTESİNE İLK KONULAN İSİM

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Real Madrid yönetimi ise yeni transferlerin önünü açabilmek için önce oyuncu satışı yapılması gerektiğini Mourinho'ya iletti. Bu doğrultuda satış listesinde ilk sıraya çıkan ismin Eduardo Camavinga olduğu belirtildi.

Haberde, eflatun-beyazlıların 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu ancak beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde bırakacağı ifade edildi. Real Madrid'in Camavinga için en az 60 milyon euro bonservis geliri hedeflediği aktarıldı.

Eduardo Camavinga

ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR

Adı son dönemde Galatasaray ile de anılan Fransız yıldızın, Avrupa'dan Inter ve Paris Saint-Germain'in de transfer listesinde yer aldığı iddia ediliyor.

Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 43 resmi karşılaşmada görev yapan Camavinga, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.

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