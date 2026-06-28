Galatasaray'ın savunmadaki yıldızı Davinson Sanchez'e İtalya'dan talip çıktı. Trevoh Chalobah transferinde istediği sonucu alamayan Como'nun rotasını Kolombiyalı stopere çevirdiği, sarı-kırmızılıların ise 18 milyon euroluk bonservis beklentisi belirlediği öne sürüldü. Bu rakamla gerçekleşecek bir satış, Sanchez'i kulüp tarihinin en yüksek bedelle transfer edilen ikinci oyuncusu yapacak.

Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Davinson Sanchez, yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor. İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun, Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'da yer alan haberlere göre yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Como, savunma hattını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk hedefini Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah olarak belirleyen İtalyan temsilcisi, İngiliz kulübüyle bonservis pazarlığında anlaşma sağlayamayınca rotasını farklı isimlere çevirdi.

Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Davinson Sanchez

CHALOBAH İÇİN CHELSEA'YE 25 MİLYON

Haberde, Como'nun Chalobah için Chelsea'ye 25 milyon euro artı 2 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu, ancak İngiliz ekibinin 30 milyon euro artı 5 milyon euro bonus talep etmesi üzerine görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.

Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah

DİĞER BİR HEDEF DAVINSON SANCHEZ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Como'nun stoper transferindeki yeni önceliği Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, tecrübeli futbolcu için yaklaşık 18 milyon euroluk bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu belirtildi.

2023 yazında Galatasaray'a transfer olan Sanchez, geride kalan süreçte savunmanın değişmez isimlerinden biri olurken, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Davinson Sanchez

BONSERVİS BEDELİ KULÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR

Transferin 18 milyon euro seviyesinde gerçekleşmesi halinde Davinson Sanchez, Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satılan ikinci futbolcusu olacak.

Sarı-kırmızılı kulübün satış rekoru, 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'a ait. Listenin ikinci sırasında ise 16 milyon euroluk bonservisle Stoke City'nin yolunu tutan Badou Ndiaye bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası