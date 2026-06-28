Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Bugün düzenlenen cenaze töreni ile usta oyuncunun sinemaya olan katkıları da bir kez daha anıldı. Acı kaybın ardından ise ''Kadir İnanır'ın çocuğu var mı, evli mi, Jülide Kural kimdir?'' soruları da gündeme getirildi.

5 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı. Sinema kariyerine 1968 yılında katıldığı yarışmaların ardından adım atan usta oyuncu, kısa süre sonra Yeşilçam'ın en tanınan isimlerinden biri haline geldi. İlk başrol deneyimini 1970 yapımı "Kara Gözlüm" filmiyle yaşayan İnanır Türkan Şoray ile birlikte rol aldığı yapımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Kariyeri boyunca 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisinde yer alan usta oyuncu 77 yaşında hayata veda etti. Peki, Kadir İnanır'ın çocuğu var mı, evli mi, Jülide Kural kimdir?

Kadir İnanırın çocuğu var mı, evli mi, Jülide Kural kimdir? Usta oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetti

KADİR İNANIR'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Kadir İnanır'ın çocuk sahibi olmadığı bilinmektedir.

Kadir İnanırın çocuğu var mı, evli mi, Jülide Kural kimdir? Usta oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetti

KADİR İNANIR EVLİ Mİ?

Hiç evlenmeyen Kadir İnanır'ın 2004 yılından beri oyuncu Jülide Kural ile uzun yıllar hayatını paylaştığı bilinmektedir.

Kadir İnanırın çocuğu var mı, evli mi, Jülide Kural kimdir? Usta oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetti

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural, 24 Mart 1965 tarihinde Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kural, tiyatro ve sinema oyuncusu olarak birçok projede yer aldı.

Kariyeri boyunca Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda sahneye çıktı. Televizyon izleyicisi tarafından ise "Süper Baba" dizisiyle tanındı.

Kadir İnanırın çocuğu var mı, evli mi, Jülide Kural kimdir? Usta oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetti

KADİR İNANIR'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır'ın ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı. Kanserin neden olduğu solunum sıkıntısı ve zatürre nedeniyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı, akciğer kanserine bağlı gelişen solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği sonucu 26 Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybetti.

Kadir İnanırın çocuğu var mı, evli mi, Jülide Kural kimdir? Usta oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetti

KADİR İNANIR CENAZE TÖRENİ PROGRAMI

Kadir İnanır için anma töreni 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzendi. Anma töreninin ardından Kadir İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilecek. Kılınacak cenaze namazını müteakip usta aktör, Ulus Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlanacak. Defin sonrası Akatlar Kültür Merkezi'nde taziyeler kabul edilecek.

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