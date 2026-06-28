2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turuna yükselen takımlar netleşti. Turnuvada 12 grubun ilk iki sırasında yer alan ülkeler doğrudan eleme turuna kalırken, en başarılı sekiz grup üçüncüsü de adını son 32 turuna yazdırdı. Grup sıralamalarının kesinleşmesiyle birlikte ''Portekiz Dünya Kupası'ndan elendi mi, Portekiz maçı ne zaman?'' merak edilirken Portekiz'in turnuvadaki durumu ve eleme aşamasındaki rakibi de belli oldu.

Son 32 turuna yükselen ve turnuvaya veda eden takımlar kesinleşti. Eleme turu eşleşmeleri belli olurken, Portekiz'in kupadaki durumu, son 32 turundaki rakibi ve maç tarihi de netlik kazandı. Peki, Portekiz Dünya Kupası'ndan elendi mi, Portekiz maçı ne zaman?

Portekiz Dünya Kupasından elendi mi, Portekiz maçı ne zaman? Dünya Kupasından elenen takımlar

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Portekiz 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başardı. K Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayan Portekiz, adını son 32 turuna yazdırdı.

Portekiz Dünya Kupasından elendi mi, Portekiz maçı ne zaman? Dünya Kupasından elenen takımlar

PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 3 Temmuz Cuma günü saat 02.00'de oynanacak. Kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak.



Portekiz Dünya Kupasından elendi mi, Portekiz maçı ne zaman? Dünya Kupasından elenen takımlar

DÜNYA KUPASI'NDAN ELENEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Çekya

Katar

Haiti

Türkiye

Curaçao

Tunus

Yeni Zelanda

Suudi Arabistan

Irak

Ürdün

Özbekistan

Panama

Güney Kore

İskoçya

İran

Uruguay



Portekiz Dünya Kupasından elendi mi, Portekiz maçı ne zaman? Dünya Kupasından elenen takımlar

Haberle İlgili Daha Fazlası