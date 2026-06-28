Antalya’da elektrik direğine çarpan ve hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü Burak İpek’in kazadan 5 gün önce "Kaza yapmış araba gibiyim” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında 23 yaşındaki Burak İpek yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada ölen gencin 5 gün önceki paylaşımı yürek sızlattı

Hurdaya dönen aracın motoru çarpmanın şiddetiyle yerinden koparak 30 metre ileriye, işçilerinin kaldığı bir barakanın içine fırladı. Burak İpek, korkunç kazada hayatını kaybetti.

Kazada ölen gencin 5 gün önceki paylaşımı yürek sızlattı

Feci kazada kahreden bir detay ortaya çıktı. Kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Burak İpek'in kazadan birkaç gün önce sosyal medya hesabından kaza yaptığı otomobilin görüntüsün eşliğinde "Kaza yapmış araba gibiyim; bakıp bakıp iç geçiriyorlar ama hiç kimse 'Hadi gel şunu toparlayalım' demiyor” paylaşımı yaptığı öğrenildi.

Kazada ölen gencin 5 gün önceki paylaşımı yürek sızlattı

“ÇOK ÜZGÜNÜZ”

Kazanın ardından konuşan iş yeri sahibi Mehmet Çelik, şunları söyledi:

Allah annesine babasına sabır versin. Genç bir can gitmiş, çok üzgünüz. Normalde bazı geceler gelip bu konteynerde yatıyordum. Kazanın olduğu an şans eseri burada değildim. Eğer içeride olsaydım o motor üzerime gelecekti ve benim de canım gidecekti.

Kazada ölen gencin 5 gün önceki paylaşımı yürek sızlattı

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