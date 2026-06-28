Kazada ölen gencin 5 gün önceki paylaşımı yürek sızlattı
Antalya’da elektrik direğine çarpan ve hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü Burak İpek’in kazadan 5 gün önce "Kaza yapmış araba gibiyim” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
- Kaza, Serik ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
- 23 yaşındaki Burak İpek yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
- Çarpmanın şiddetiyle aracın motoru yerinden koparak 30 metre ileriye, işçilerin kaldığı bir barakanın içine fırladı.
- Burak İpek, kazada hayatını kaybetti.
- Kazadan birkaç gün önce Burak İpek'in sosyal medya hesabından yaptığı ve kaza yaptığı otomobille ilgili olduğu anlaşılan "Kaza yapmış araba gibiyim; bakıp bakıp iç geçiriyorlar ama hiç kimse 'Hadi gel şunu toparlayalım' demiyor” paylaşımı ortaya çıktı.
- İş yeri sahibi Mehmet Çelik, kazanın olduğu an şans eseri barakada olmadığını, aksi takdirde motorun üzerine geleceğini belirtti.
Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında 23 yaşındaki Burak İpek yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Hurdaya dönen aracın motoru çarpmanın şiddetiyle yerinden koparak 30 metre ileriye, işçilerinin kaldığı bir barakanın içine fırladı. Burak İpek, korkunç kazada hayatını kaybetti.
Feci kazada kahreden bir detay ortaya çıktı. Kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Burak İpek'in kazadan birkaç gün önce sosyal medya hesabından kaza yaptığı otomobilin görüntüsün eşliğinde "Kaza yapmış araba gibiyim; bakıp bakıp iç geçiriyorlar ama hiç kimse 'Hadi gel şunu toparlayalım' demiyor” paylaşımı yaptığı öğrenildi.
“ÇOK ÜZGÜNÜZ”
Kazanın ardından konuşan iş yeri sahibi Mehmet Çelik, şunları söyledi:
Allah annesine babasına sabır versin. Genç bir can gitmiş, çok üzgünüz. Normalde bazı geceler gelip bu konteynerde yatıyordum. Kazanın olduğu an şans eseri burada değildim. Eğer içeride olsaydım o motor üzerime gelecekti ve benim de canım gidecekti.