Yapılan yeni düzenlemeyle 1 Temmuz'dan itibaren kafe, restoran, lokanta ve otellerde menülerde kullanılan etin hangi hayvana ait olduğu belirtilecek. Ayrıca ürün içerikleri, alerjen bilgileri ile alkol veya domuz türevi bileşenler de menülerde yer alacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte restoran, kafe, lokanta ve otellerde kullanılan gıdalara ilişkin bilgiler menülerde ayrıntılı şekilde bulunacak.

Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Artık menülerde o bilgi de yer alacak

ETİN İÇERİĞİ GÖRÜLECEK

Yeni düzenleme kapsamında işletmeler, yemeklerde kullanılan etin hangi hayvana ait olduğunu açıkça belirtecek. Menülerde yalnızca "köfte" veya "kebap" ifadeleri yeterli sayılmayacak. Sabah'ta yer alan habere göre ürünün dana, kuzu ya da kanatlı hayvan eti içerdiği açık şekilde belirtilecek. Ayrıca menülerde ürünün temel bileşenleri, ham maddeleri, alerjen içerikleri ile alkol veya domuz türevi bileşen bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler de yer alacak.

Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Artık menülerde o bilgi de yer alacak

KALORİ BİLGİSİ DE YER ALACAK

Düzenleme kapsamında yemeklerin kalori miktarı da menülerde yer alacak. İşletmelere bu yükümlülük için geçiş süresi tanınırken, kalori bilgilerinin en geç 31 Aralık 2027'ye kadar menülere eklenmesi gerekecek. İşletmeler zorunlu bilgileri basılı menü, yazı tahtası, broşür, dijital ekran veya QR kod sistemiyle tüketicilere sunabilecek. QR kod kullanan işletmelerin ise müşterileri bu sisteme yönlendiren açık bilgilendirme yapması zorunlu olacak.

DENETİMLER BAŞLIYOR

Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan gıda denetçileri sahada denetimlere başlayacak. Menülerinde etin kökenini belirtmeyen veya zorunlu bilgileri eksik sunan işletmelere idari para cezası uygulanacak. İşletmelerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak için 1 Temmuz'a kadar menülerini yeni düzenlemeye uygun hale getirmesi gerekiyor.

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