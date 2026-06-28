İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gözünü doğrudan NATO Genel Sekreterliği koltuğuna diktiği iddia edildi.

İngiltere siyasetinde İşçi Partisi çatısı altında çok büyük bir liderlik değişimi kapıda. Başbakanlık görevini bırakacak olan Keir Starmer'ın ardından koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılan Makerfield milletvekili Andy Burnham, şimdiden başbakan gibi hareket etmeye başladı. Ancak siyaset kulislerini hareketlendiren asıl iddia, Starmer’ın Downing Street sonrasındaki planlarıyla ilgili.

İngiliz basınından sızan bilgilere göre Starmer, 2028 yılında boşalacak olan NATO Genel Sekreterliği görevini gözüne kestirdi.

İngiltere'deki yönetim geçişi, önümüzdeki günlerde yapılacak Ankara NATO Zirvesi'nde liderler arasında kapalı kapılar ardında masaya yatırılacağını da ileri sürüldü.

Ankara Zirvesi öncesi Starmer hakkında ilginç iddia!

ZELENSKY İLE DOĞRUDAN TELEFON HATTI

Keir Starmer, tüm eleştirilere rağmen uluslararası arenada güçlü bağlar kurdu. G7 zirvesinde Avrupalı liderlerin büyük saygısını kazanan Starmer'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile olan ilişkisinin o kadar yakın olduğu ve liderlerin birbirlerini doğrudan kişisel telefonlarından aradıkları biliniyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSTFA ETMİŞTİ

Starmer’ın istifası, kamuoyunda aylardır düşen destek, İşçi Partisi’nin yerel seçimlerde yaşadığı tarihi kayıplar ve parti içindeki liderlik tartışmalarının ardından geldi.

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, yaklaşık 23 aylık iktidarının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Starmer, halefinin belirlenmesine kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini belirtirken, kararıyla birlikte İngiltere son 10 yılda görevinden ayrılan 6. başbakanını görmüş oldu.

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