Hamilelikte yaşadığı değişimle gündem olmuştu! Son halini görenler şaşkına döndü
Geçtiğimiz yıl hamileliği sırasında yüzünde yaşadığı sıra dışı değişimi paylaşarak sosyal medyada viral olan Çinli Li Wei, doğumdan aylar sonra yaşadığı değişimi paylaştı. Genç kadının son hali takipçilerini şaşkına çevirirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak yeniden viral oldu.
- Li Wei, hamileliğinin beşinci ayından itibaren burnunun büyümesi, kırışıklıklarının belirginleşmesi ve cildinde değişimler yaşamıştır.
- Bu değişimlerin ardından Li Wei, şeker ve yağ tüketimini azaltarak düzenli egzersiz yapmaya başlamıştır.
- Doğum sonrası saç dökülmesiyle mücadele eden Li Wei, sağlıklı beslenmeye devam etmiştir.
- Aylar içinde yüzündeki şişlikler azalan Li Wei, görünümünün büyük ölçüde eski haline döndüğünü paylaşmıştır.
- Li Wei, hamileliğinin zorlu geçtiğini ancak bebeğini görmek için her şeye değdiğini belirtmiştir.
Geçtiğimiz yıl hamileliği sırasında yüzünde meydana gelen değişiklikleri sosyal medyada paylaşarak gündem olan Çinli Li Wei, son paylaşımıyla yeniden konuşulmaya başlandı.
Hamilelik sürecinde burnunun büyümesi, kırışıklıklarının belirginleşmesi ve cildindeki değişimlerle viral olan genç kadın, doğumun ardından eski görünümüne büyük ölçüde kavuştuğunu gösteren fotoğraflarını paylaştı.
Çin'in Yunnan eyaletine bağlı Kunming kentinde yaşayan Li Wei, hamileliğinin ilk aylarında cildinin güzelleştiğini ve kendisini daha enerjik hissettiğini anlattı. Doktorlar, bu durumun hamilelik döneminde artan östrojen ve progesteron hormonlarına bağlı olarak görülebilen ‘hamilelik ışıltısı’ nedeniyle normal olduğunu ifade etti.
BEŞİNCİ AYDAN İTİBAREN BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞADI
Ancak hamileliğinin beşinci ayından itibaren Li'nin yüzünde beklenmedik değişiklikler başladı. Burnu belirgin şekilde büyürken, yüzündeki kırışıklıklar derinleşti.
İlerleyen aylarda yanaklarında hamilelik lekeleri oluştu, kolları ve bacakları şişti. Doktorlar bu değişimlerin hamilelik sürecinde görülebileceğini belirtirken, genç kadın şeker ve yağ tüketimini azaltarak düzenli egzersiz yapmaya başladı.
Doğumun ardından bu kez de saç dökülmesiyle mücadele eden genç kadın, sağlıklı beslenmeye devam etti. Aylar içinde hem yüzündeki şişlikler azaldı hem de görünümü büyük ölçüde eski haline döndü.
SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Li Wei, geçtiğimiz günlerde X’in Çin’de kullanılan versiyonu Weibo hesabından bebeğiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak yaşadığı büyük değişimin neredeyse tamamen geride kaldığını gösterdi.
BU KEZ SON HALİYLE GÜNDEM OLDU
"Hamileliğim çok zordu ama bebeğimin büyüdüğünü görmek her şeye değdiğini hissettiriyor." ifadelerini kullanan genç annenin paylaşımı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşarak bir kez daha viral oldu.