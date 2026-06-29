2026 FIFA Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarından Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı Ryan Mendes hakkında ağır bir suçlama gündeme geldi. Brezilyalı bir tercüman, tecrübeli futbolcunun mart ayında Yeni Zelanda'daki milli takım kampında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çeken ekiplerinden biri olan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda büyük bir skandal iddiası ortaya atıldı.

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre, takım kaptanı Ryan Mendes, mart ayında Yeni Zelanda'da düzenlenen FIFA Series organizasyonu sırasında görev yapan Brezilyalı bir kadın tercümana cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kaptanı Ryan Mendes

OTEL ODASINDA SALDIRI İDDİASI

Kimliği açıklanmayan tercüman, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, olayın takımın Auckland'da konakladığı otelde yaşandığını söyledi.

İddiaya göre kadın tercüman, 27 Mart'ta Şili ile oynanan karşılaşmanın ardından otelde yapılacağı belirtilen bir toplantıya davet edildi. Odaya gittiğinde bunun resmi bir toplantı değil sosyal bir buluşma olduğunu fark eden tercüman, kısa süre sonra kendi odasına döndü.

Tercüman, Ryan Mendes'in daha sonra odasının kapısını çaldığını, kapıyı açmasının ardından ise zorla içeri girdiğini iddia etti. Kadın, boğazının sıkıldığını, darbedildiğini ve rızası dışında cinsel saldırıya maruz bırakıldığını öne sürdü.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kaptanı Ryan Mendes

"FEDERASYONA VE FIFA'YA BİLDİRDİM"

Tercüman, olayın ardından Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu'ndan en az üç yetkiliye durumu bildirdiğini ancak herhangi bir dönüş alamadığını söyledi.

İddiaya göre kadın ve eşi, 10 Mayıs'ta hazırlanan sağlık raporu ve diğer delillerle birlikte hem Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu'na hem de FIFA'ya resmi şikayette bulundu. Başvuruda Ryan Mendes'in disiplin cezası alması ve Dünya Kupası'nda forma giymesinin engellenmesi talep edildi.

Kadın, Globo'ya yaptığı açıklamada FIFA'dan da herhangi bir cevap alamadığını öne sürdü.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kaptanı Ryan Mendes

FIFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yeni Zelanda basınından New Zealand Herald geçen ay, Yeşil Burun Adaları kafilesinden bir kişinin karıştığı cinsel saldırı iddiasının soruşturulduğunu duyurmuş ancak şüphelinin ismini açıklamamıştı.

FIFA ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda makamlarıyla temas halindeyiz. Bu aşamada devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapamayız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "FIFA, her türlü suistimal iddiasını son derece ciddiye almakta olup, futbol camiasındaki herkesin bu tür olayları bildirebilmesi için açık prosedürlere sahiptir." denildi.

Öte yandan hem Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu hem de Yeni Zelanda Polisi'nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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