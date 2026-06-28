2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kanada, Güney Afrika'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği turnuvada, son 32 turunda Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi.

TUR UZATMADA GELDİ

Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0 kazanan Kanada, adını son 16 turuna yazdırdı. Kanada'ya turu getiren golü 90+2. dakikada Stephen Eustaquio kaydetti.

Kanada, son 16 turunda Hollanda - Fas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Houston'da oynanacak çeyrek finale yükselme maçı, TSİ 20.00'de başlayacak.

SU MOLALARINA TEPKİ

İlk yarıda savunma güvenliğini önde tutan iki ekip, geliştirdikleri hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Kanada 44. dakikada ilk yarının en net fırsatını yakaladı. Sağ kanattan kullanılan kornerde altıpas önünde Bombito kafayı vurdu, Güney Afrika savunmasında Modiba topu çizgiden çıkardı. Ardından oluşan karambolde Buchanen yakın mesafeden sert vurdu, bu kez de kaleci Williams gole izin vermedi.

İkinci yarıda da etkili ataklar Kanada'dan geldi. 65. dakikada Oluwaseyi kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza sahası içinden şutunda, kaleciden sekip yükseklik kazanan topa altıpas içinde David vurmak istedi, son anda araya giren Mbokazi topu kornere yolladı.

Kanada maçın son anlarında aradığı golü buldu. 90+2. dakikada Güney Afrika ceza sahası önünde topla buluşan Eustaquio'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams'ın zaman zaman oyunu yavaşlatma çabaları tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna sebep oldu. Taraftarlar, karşılaşmada verilen su molalarına da tepki gösterdi.

Los Angeles'taki karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino da tribünden takip etti. Mücadeleyi 69 bin 237 taraftarın izlediği duyuruldu.

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