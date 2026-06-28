Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Suudi devlet haber ajansının bildirdiğine göre, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde meydana gelen helikopter kazasında en az 14 Suudi vatandaşı hayatını kaybetti.

DEV PETROL ŞİRKETİNİN HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, helikopterin Suudi petrol devi Aramco'ya ait olduğu belirtildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Can kaybı yetkililer tarafından da doğrulandı.

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