Fransa'nın Nancy kenti yakınlarındaki Tomblaine bölgesinde, paraşütçüleri taşıyan bir sivil uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın Nancy kentinde paraşütçüleri taşıyan Almanya tescilli Pilatus tipi uçak düştü.

Tomblaine banliyösündeki Allende Caddesi'ne çakılan uçakta bulunan 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Fransa'da korkunç kaza! Uçak caddeye çakıldı: 11 ölü var

UÇAKTA 11 KİŞİ VARDI

Meurthe-et-Moselle Valisi Yves Seguy, kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali, uçakta bulunan 5 eğitmen, 5 öğrenci ve 1 pilotun hayatını kaybettiğini doğruladı.

İlk belirlemelere göre uçak, paraşüt atlayışı için havalanmıştı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişinin uçaktan dışarı savrulduğu belirtildi.

Fransa'da korkunç kaza! Uçak caddeye çakıldı: 11 ölü var

KURBANLAR İLK ATLAYIŞA HAZIRLANIYORDU

Yerel kaynaklara göre hayatını kaybeden öğrencilerin, Nancy'de görev yapan serbest hemşireler olduğu öğrenildi. Kurbanların, ilk paraşüt atlayışlarını yapmak için uçağa bindikleri aktarıldı.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, Allende Caddesi'ni trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

Fransa İçişleri Bakanı'nın da gün içinde Tomblaine'deki kaza alanına gitmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedeni henüz açıklanmadı. Kaza kırım ekipleri, uçağın düşüş nedenini belirlemek için teknik inceleme başlattı.

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