2026 Dünya Kupası'nda ABD'nin Bosna Hersek ile eşleşmesinin ardından ABC Los Angeles muhabiri Abigail Velez'in Balkan ülkesi hakkında canlı yayında yaptığı küçümseyici yorumlar büyük tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan sözlerin ardından Velez, Bosna Hersek halkı ve milli takımından kamuoyu önünde özür diledi.

2026 Dünya Kupası grup karşılaşmalarının bitmesinin ardından milli takımımızın da bulunduğu D grubunu lider tamamlayan Amerika Birleşik Devletleri, son 32 turunda Bosna Hersek ile eşleşti. ABD'nin rakibinin belli olmasının ardından Amerikan basınından ABC muhabiri Abigail Velez Bosna-Hersek hakkında 'uygunsuz' yorumlardan bulunmasından dolayı özür diledi.

ABC Los Angeles muhabiri Abigail Velez

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

ABC Los Angeles muhabiri Abigail Velez, geçen hafta hazırladığı canlı yayın sırasında Bosna Hersek'i alaya alan ifadeleri nedeniyle tepkilerin odağına yerleşti. Balkan ülkesi hakkında hiçbir şey bilmediğini söyleyen Velez'in sözleri, sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu görüntülerin çok sayıda sosyal medya platformunda hızla yayılmasının ardından Velez, sosyal medyada yoğun tepki ve hakaret içerikli mesajların hedefi oldu. Cumartesi günü ise kamuoyundan özür dilemek zorunda kaldı.

Bosna Hersek Milli Takımı

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Velez'in Bosna Hersek hakkındaki sözleri kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilen ABD'li muhabir, yoğun tepki ve hakaret içerikli mesajların hedefi oldu. Gelen eleştirilerin ardından Velez, cumartesi günü sosyal medya hesabından kamuoyuna açık bir özür mesajı paylaştı.

ABD'li gazeteci açıklamasında, "Dünya Kupası heyecanı kapsamında biraz eğlenmek isterken çizgiyi aştım. Canlı yayında düşüncesizce, duyarsız ve uygunsuz bir yorum yaptım." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek halkı ile milli takımdan özür dileyen Velez, "Dünya Kupası, dünyanın dört bir yanındaki insanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir organizasyon. Benim yorumum bu ruhu yansıtmadı. Bosna Hersek halkından ve Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'ndan içtenlikle özür diliyorum. Turnuvadaki yolculuklarını sürdüren tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Bosna Hersek Milli Takımı

SÖYLEMLERİ DONALD TRUMP'A BENZETİLDİ

Öte yandan Velez'in ilk yayındaki açıklamaları, sık sık ABD'nin üstünlüğünü vurgulayan söylemleriyle tanınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın üslubuna benzetildi. ABD'li muhabir söz konusu yayında, "Gelecek çarşamba ABD, Bosna Hersek ile karşılaşacak. Bosna Hersek hakkında söyleyebileceğim tek şey, haritada yerini gösteremeyeceğim. Bosna Hersek hakkında en temel bilgileri bile bilmiyorum ve açıkçası bilmek de istemiyorum. Çünkü bu takım ABD. Geri döndük, her zamankinden daha güçlüyüz." ifadelerini kullanmıştı.

ABC Los Angeles muhabiri Abigail Velez

BOSNA HERSEK'TEN BÜYÜK BAŞARI

Nüfusu 3,5 milyonun altında olan Bosna Hersek, İspanya karşısında aldığı sürpriz beraberlikle son 32 turuna yükselen Yeşil Burun Adaları ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme aşamasına kalmayı başaran en küçük nüfuslu ülkeler arasında yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası