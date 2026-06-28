Tarihi zaferin ardından açıklamalarda bulunan Halis Karataş, 100. Gazi Koşusu'nu kazanmanın kendisi için büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsünü Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı.

"AZ BİR AÇIKLIK GÖRDÜM VE ORADAN GİTTİM"

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Halis Karataş, "Öncelikle bu atmosfere şahitlik eden tüm yarışseverlere şükranlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ben ilkleri başaran bir jokeyim, olmaz denileni oldururum. Şu anda mutluluğum inanılmaz. 100. yıl olması apayrı bir önem taşıyor. 36-37 sene boyunca bu koşuya katılmak için canımı bile ortaya koymuşluğum vardır. Bu koşuya katılmak onur olmuştur. Cenab-ı Allah katılmayı nasip etti ve çok şükür kazandım. Bence yarışın kırılma anı 800 metredeydi. Önümdeki at durmuş, yanımdaki at gidemiyordu. Az bir açıklık gördüm ve oradan gittim." ifadelerini kullandı.

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