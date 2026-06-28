100. Gazi Koşusu'nda şampiyon, resmi olmayan sonuçlara göre jokey Halis Karataş'ın biniciliğinde Bay Nalçakan oldu.

100. Gazi Koşusu'nda şampiyon, resmi olmayan sonuçlara göre jokey Halis Karataş'ın biniciliğinde Bay Nalçakan oldu.

jokey Halis Karataş'ın biniciliğinde Bay Nalçakan

Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Cumhuriyet'in en köklü spor organizasyonu olarak kabul edilen Gazi Koşusu, İstanbul'da yüzüncü kez koşuldu. 22 safkan katıldığı 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuyu Halis Karataş'ın jokey olduğu Bay Nalçakan kazandı. Yarışı 60 binden fazla kişi Veliefendi Hipodromu'ndan takip etti.

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