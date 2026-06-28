Türkiye Gazetesi
Gazi Koşusu'nun 100'üncü yılını Bay Nalçakan kazandı
100. Gazi Koşusu'nda şampiyon, resmi olmayan sonuçlara göre jokey Halis Karataş'ın biniciliğinde Bay Nalçakan oldu.
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Spor az önce
100. Gazi Koşusu'nda jokey Halis Karataş'ın biniciliğinde Bay Nalçakan şampiyon oldu.
- 100. Gazi Koşusu'nda şampiyon Bay Nalçakan oldu.
- Resmi olmayan sonuçlara göre şampiyonluk elde edildi.
- Şampiyon jokey Halis Karataş'tı.
100. Gazi Koşusu'nda şampiyon, resmi olmayan sonuçlara göre jokey Halis Karataş'ın biniciliğinde Bay Nalçakan oldu.
Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Cumhuriyet'in en köklü spor organizasyonu olarak kabul edilen Gazi Koşusu, İstanbul'da yüzüncü kez koşuldu. 22 safkan katıldığı 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuyu Halis Karataş'ın jokey olduğu Bay Nalçakan kazandı. Yarışı 60 binden fazla kişi Veliefendi Hipodromu'ndan takip etti.
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