ABD ile İran arasında İsviçre'de yeniden başlaması beklenen barış görüşmelerinin, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gerilim nedeniyle askıya alındığı öne sürüldü. İddiaya göre karşılıklı saldırılar, diplomatik temasların yeniden başlamasını engelledi.

ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılması planlanan yeni tur barış görüşmelerinin, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmalar nedeniyle durdurulduğu iddia edildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki ülke arasında bu hafta sonu yeniden başlaması beklenen diplomatik görüşmeler son gelişmelerin ardından askıya alındı. Haberde, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların, taraflar arasında yeniden kurulması planlanan diyaloğu sekteye uğrattığı öne sürüldü.

Öte yandan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayı başında imzaladığı mutabakat zaptına da atıfta bulunularak, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı uluslararası ticari gemi trafiğine açık tutma yükümlülüğünün bulunduğu hatırlatıldı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz da Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz ulaşımını tehdit etmeyi sürdürmesi halinde Washington yönetiminin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini söylemişti.

İran ve ABD ise son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle birbirlerini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor.

Gerilimin son halkasında İran'ın Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisi ile bir tankere saldırı düzenlediği, buna karşılık ABD'nin İran'a ait iletişim altyapısı, insansız hava araçları ve füze üslerini hedef aldığı belirtilmişti.

İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin yeniden ne zaman başlayacağına ilişkin taraflardan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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