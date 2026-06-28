KÖRFEZ'DEKİ TEK ABD DENİZ ÜSSÜ FELÇ OLDU! PENTAGON HARİTAYI YENİDEN ÇİZİYOR: GERİ ÇEKİLME PLANI DEŞİFRE OLDU

Wall Street Journal (WSJ) uydu görüntüleri, sosyal medya analizleri ve Pentagon kayıtlarını bir araya getirerek, İran’ın füze ve İHA operasyonlarıyla Bahreyn’deki ABD Donanması Orta Doğu Merkez Karargahı (NSA Bahreyn) başta olmak üzere 20 askeri tesisi yıkıma uğrattığını ve Washington'ı bölgedeki varlığını tamamen batıya kaydırmaya zorladığını belgeledi.

ORTA DOĞU’DAKİ TEK ABD DENİZ ÜSSÜ AĞIR HASARLI

İran’ın aralıksız hedef aldığı Bahreyn Deniz Kuvvetleri Destek Üssü’ndeki (NSA Bahreyn) yıkımın gerçek boyutu da ilk kez gün yüzüne çıkrı.

Üssün ana komuta merkezi, en az bir düzine operasyonel bina ve iki hayati uydu iletişim terminali tamamen kullanılmaz hale geldi.

ABD Merkez Komutanlığı (Centcom) Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, binalardan ziyade personeli korumaya öncelik verdiklerini ve tahliye stratejisi sayesinde İran’ın ateşlediği 8.000’den fazla füze ve İHA’ya rağmen sadece iki can kaybı yaşandığını belirtti. Ancak fiziki altyapının felç olması nedeniyle ABD ordusunun şu an sahada yalnızca operasyonları minimum düzeyde yürütecek küçük bir kadro bıraktığı anlaşıldı.

FATURA KABARIYOR: MİLYARLARCA DOLARLIK İNŞAAT MALİYETİ

Pentagon denetçisi Jay Hurst’ün geçen ay Kongre’ye sunduğu 29 milyar dolarlık savaş bütçesi tahminine, bölgedeki ABD üslerine verilen hasarın dahil edilmediği ortaya çıktı. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise bir Kongre oturumunda hasarın maliyeti sorulduğunda, "İran’ın nükleer silah elde etmesinin maliyeti nedir?" diyerek bütçe açığını savunmuştu.

Buna karşın, Savunma Bakanlığı tedarik raporlarını ve kamuya açık maliyet modellerini inceleyen The Journal, sadece Bahreyn’deki hasarlı binaların aynısını yeniden inşa etmenin maliyetinin yakın 400 million doları bulacağını hesapladı. Enkaz kaldırma ve güçlendirme çalışmalarıyla bu rakam katlanıyor. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) yayımladığı son raporda ise bölgedeki tüm ABD üslerine verilen toplam zararın 2,2 milyar dolar ile 5,1 milyar dolar arasında olduğu ve savaşın Washington'a toplam maliyetinin 40 milyar dolara dayandığı tahmin edildi.

PENTAGON’DAN TARİHİ GERİ ÇEKİLME PLANI: HARİTA YENİDEN ÇİZİLİYOR

İran'ın elindeki modern ve hassas güdümlü füzeler ile kamikaze İHA teknolojisi, Körfez’deki eski askeri mimariye göre inşa edilmiş ABD üslerinin zayıf noktalarını tamamen açığa çıkardı. Konuya aşina üst düzey Pentagon yetkililerinden sızan bilgilere göre, ABD ordusu Orta Doğu’daki askeri varlığını tamamen yeniden yapılandırmak üzere masaya oturdu.

Gündemdeki acil planlar kapsamında; Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki ABD askeri varlığının radikal bir şekilde azaltılması, Bahreyn’deki üssün ise tamamen yenilenmeyerek, askeri kapasitenin ve komuta merkezlerinin İran füzelerinin menzilinden daha uzak olan batı bölgelerine kaydırılması değerlendiriliyor. Yeni askeri doktrine göre, hedef alınan stratejik yapılar bir daha yüzeyde inşa edilmeyecek, tüm komuta ve kontrol merkezleri yer altına taşınacak. İki Pentagon yetkilisi, askeri kapasitelerin bölge genelinde daha geniş bir alana yayılması planı dahilinde İsrail’in de yeni bir üs kurulması için değerlendirilen yerler arasında olduğunu ileri sürüldü.