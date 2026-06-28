İran’dan iki ülkeye eş zamanlı saldırı!
ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Amerikan ordusunun İran’ın güney sahillerini vurmasının ardından Tahran’dan cevap gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askeri üslerini füze ve kamikaze İHA’larla vurduğunu duyurarak diplomatik süreçlerin tamamen durduğunu ilan etti.
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TAHRAN KÖRFEZ ÜLKELERİNİ NEDEN VURDUKLARINI AÇIKLADI
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD’nin, İran’ın güney kıyılarına yönelik saldırıları hakkında, “Düşmanın tüm girişimlerine cevap verdik.” dedi.
İran basınına konuşan Muhibbi, "düşmanın" daha önce de “tecrübe edildiği üzere hilekar ve güvenilmez” olduğunu ve müzakere sürecinde dahi harekete geçtiğini belirterek, “Düşmanın tüm girişimlerine cevap verdik.” ifadelerini kullandı.
Ülkesinin her türlü girişime karşılık vereceğini vurgulayan Muhibbi, "Düşman ateşkesi ihlal ettiğinde her defasında daha şiddetli karşılık alacak.” dedi.
BAHREYN'DEN İRAN'A ÇAĞRI
İran Devrim Muhafızları’nın pazar günü sabaha karşı Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askeri üslerini balistik füze ve kamikaze İHA'larla vurmasının ardından Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "tehlikeli bir tırmanış" şeklinde nitelendirdi ve KİK ülkelerini ortak savunma anlaşması kapsamında birlik olmaya çağırdı.
SİRENLER ÇALDI, HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Saldırılar, İran’ın Bahreyn’in egemenliğine, vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin güvenliğine karşı kasıtlı bir politika ve sistematik bir saldırı düzeni izlediğini göstermektedir." denildi.
Pazar günü erken saatlerde ülkede askeri sirenlerin defalarca çaldığını ve halka acil durum sığınaklarına gitme çağrısı yapıldığını aktaran Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, hava savunma sistemlerinin "bir dizi hain İran hava saldırısını" havada başarıyla önleyerek imha ettiğini duyurdu. Ordu, tüm askeri birimlerin en yüksek alarm seviyesine geçirildiğini ilan ederken, vatandaşları çevreye yayılan füze ve İHA enkazlarına kesinlikle yaklaşmamaları konusunda uyardı.
KÖRFEZ ÜLKELERİNE "ORTAK SAVUNMA" ÇAĞRISI
Bahreyn hükümeti, Tahran’ın bu pervasız eylemlerinin sadece kendilerini değil Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni de kapsayan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi tüm devletleri doğrudan tehdit ettiğini ileri sürdü.
KÖRFEZ'DEKİ TEK ABD DENİZ ÜSSÜ FELÇ OLDU! PENTAGON HARİTAYI YENİDEN ÇİZİYOR: GERİ ÇEKİLME PLANI DEŞİFRE OLDU
Wall Street Journal (WSJ) uydu görüntüleri, sosyal medya analizleri ve Pentagon kayıtlarını bir araya getirerek, İran’ın füze ve İHA operasyonlarıyla Bahreyn’deki ABD Donanması Orta Doğu Merkez Karargahı (NSA Bahreyn) başta olmak üzere 20 askeri tesisi yıkıma uğrattığını ve Washington'ı bölgedeki varlığını tamamen batıya kaydırmaya zorladığını belgeledi.
ORTA DOĞU’DAKİ TEK ABD DENİZ ÜSSÜ AĞIR HASARLI
İran’ın aralıksız hedef aldığı Bahreyn Deniz Kuvvetleri Destek Üssü’ndeki (NSA Bahreyn) yıkımın gerçek boyutu da ilk kez gün yüzüne çıkrı.
Üssün ana komuta merkezi, en az bir düzine operasyonel bina ve iki hayati uydu iletişim terminali tamamen kullanılmaz hale geldi.
ABD Merkez Komutanlığı (Centcom) Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, binalardan ziyade personeli korumaya öncelik verdiklerini ve tahliye stratejisi sayesinde İran’ın ateşlediği 8.000’den fazla füze ve İHA’ya rağmen sadece iki can kaybı yaşandığını belirtti. Ancak fiziki altyapının felç olması nedeniyle ABD ordusunun şu an sahada yalnızca operasyonları minimum düzeyde yürütecek küçük bir kadro bıraktığı anlaşıldı.
FATURA KABARIYOR: MİLYARLARCA DOLARLIK İNŞAAT MALİYETİ
Pentagon denetçisi Jay Hurst’ün geçen ay Kongre’ye sunduğu 29 milyar dolarlık savaş bütçesi tahminine, bölgedeki ABD üslerine verilen hasarın dahil edilmediği ortaya çıktı. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise bir Kongre oturumunda hasarın maliyeti sorulduğunda, "İran’ın nükleer silah elde etmesinin maliyeti nedir?" diyerek bütçe açığını savunmuştu.
Buna karşın, Savunma Bakanlığı tedarik raporlarını ve kamuya açık maliyet modellerini inceleyen The Journal, sadece Bahreyn’deki hasarlı binaların aynısını yeniden inşa etmenin maliyetinin yakın 400 million doları bulacağını hesapladı. Enkaz kaldırma ve güçlendirme çalışmalarıyla bu rakam katlanıyor. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) yayımladığı son raporda ise bölgedeki tüm ABD üslerine verilen toplam zararın 2,2 milyar dolar ile 5,1 milyar dolar arasında olduğu ve savaşın Washington'a toplam maliyetinin 40 milyar dolara dayandığı tahmin edildi.
PENTAGON’DAN TARİHİ GERİ ÇEKİLME PLANI: HARİTA YENİDEN ÇİZİLİYOR
İran'ın elindeki modern ve hassas güdümlü füzeler ile kamikaze İHA teknolojisi, Körfez’deki eski askeri mimariye göre inşa edilmiş ABD üslerinin zayıf noktalarını tamamen açığa çıkardı. Konuya aşina üst düzey Pentagon yetkililerinden sızan bilgilere göre, ABD ordusu Orta Doğu’daki askeri varlığını tamamen yeniden yapılandırmak üzere masaya oturdu.
Gündemdeki acil planlar kapsamında; Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki ABD askeri varlığının radikal bir şekilde azaltılması, Bahreyn’deki üssün ise tamamen yenilenmeyerek, askeri kapasitenin ve komuta merkezlerinin İran füzelerinin menzilinden daha uzak olan batı bölgelerine kaydırılması değerlendiriliyor. Yeni askeri doktrine göre, hedef alınan stratejik yapılar bir daha yüzeyde inşa edilmeyecek, tüm komuta ve kontrol merkezleri yer altına taşınacak. İki Pentagon yetkilisi, askeri kapasitelerin bölge genelinde daha geniş bir alana yayılması planı dahilinde İsrail’in de yeni bir üs kurulması için değerlendirilen yerler arasında olduğunu ileri sürüldü.
TAHRAN: SALDIRILAR MEŞRU MÜDAFADIR
ABD’nin güney kıyılarını bombalamasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı da acil bir kınama mesajı yayımlayarak Washington'a rest çekti.
ABD ordusunun" 28 Haziran Pazar günü sabaha karşı düzenlediği hava saldırılarının Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. Maddesi'ni ve 18 Haziran 2026 tarihli "Dayatılan Savaşın Sona Erdirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı açıkça çiğnediğini açıklayan Tahran, ABD’nin hiçbir uluslararası taahhüde sadık kalmadığını hatırlattı.
İran’ın ulusal egemenliği ile ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve ABD unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.
TRUMP’TAN İRAN’I HARİTADAN SİLME TEHDİDİ: "ÜLKELERİ ARTIK VAR OLMAYACAK"
Körfez'i savaş alanına çeviren zincirleme reaksiyon, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında 2 milyon varil petrol taşıyan "M/T Kiku" tankerini kamikaze İHA ile vurmasıyla başladı.
ABD ordusu, tankere yapılan saldırıya cveap olarak İran'ın Keşm Adası ve Sirik kenti başta olmak üzere güney sahillerinde yer alan kıyı gözetleme tesisleri ile lojistik merkezlerinden oluşan 10 kritik askeri hedefi savaş uçaklarıyla bombaladı.
İran’ın bir kez daha ateşkes kurallarını ihlal ettiğini belirterek çok sert bir ton kullanan ABD Başkanı Donald Trump, askeri seçeneğin sonuna kadar masada olduğunu aktardı:
"Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız nihai noktaya gelebiliriz. Eğer bu pervasızlık devam eder ve o noktaya gelirsek, İran İslam Cumhuriyeti yeryüzünde artık var olmayacak."
İRAN’DAN İKİ ÜLKEYE EŞ ZAMANLI MİSİLLEME
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD ordusunun İran topraklarına düzenlediği hava taarruzlarına misilleme olarak, Kuveyt ve Bahreyn sınırları içinde yer alan Amerikan askeri üslerinin balistik füzeler ve tek yönlü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) doğrudan hedef alındığı duyuruldu.
Washington yönetiminin nisan ayındaki İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ve son ateşkes kararlarını açıkça çiğnediğini belirten Tahran yönetimi, "Ateşkesin ihlal edilmesi, İslamabad Mutabakatı'nın 1. maddesine tamamen aykırıdır ve bu saatten sonra iki taraf arasındaki tüm diplomatik süreçlerin tamamen durdurulmasıyla sonuçlanacaktır" uyarısında bulundu. Kuveyt Silahlı Kuvvetleri ve Bahreyn İçişleri Bakanlığı, eş zamanlı olarak ülkelerindeki ABD üslerinin yeni bir ağır saldırı dalgasına hedef olduğunu resmen doğrularken, üslerdeki zayiat ve hasar durumuna ilişkin detaylı bilgi vermekten kaçındı.