Bursa'da otobüse binmek isterken taksinin altında kalıp sürüklenen avukat Berşan U. ağır yaralandı.

Bursa'da Şehabettin Paşa Otobüs Durağı önünde İsmail Ç. idaresindeki taksi, durakladığı yerden hareket ederek Altıparmak Caddesi'ne çıkış yapmak istedi. O esnada henüz durağa tam yanaşmamış olan halk otobüsüne doğru yürüyen avukat Berşan U., taksi sürücüsünün fark etmemesi sonucu aracın çarpmasıyla altında kaldı.

TAKSİNİN ALTINDAN KURTARILDI

Bir süre taksinin altında sürüklenen avukat, vatandaşların bağırarak sürücüyü uyarması üzerine çevredekilerin yardımı ile taksinin altından çıkarıldı.

Bursa'da korku dolu anlar! Genç avukat taksinin altında kaldı

AVUKAT AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berşan U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirkenFenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hiç istemeyeceği bir ayrılık gündeme geldi, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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