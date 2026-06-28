Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, klima satışlarını patlattı. Samsung, Midea ve Mitsubishi Electric gibi Asyalı üreticiler, özellikle Avrupa pazarında çift haneli büyüme kaydettiklerini açıkladı.

Avrupa'da rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar, klima talebini artırarak satışları patlattı. Kavurucu sıcakların vurduğu Avrupa’da vatandaşlar serinlemek için taşınabilir ve sabit klimalara yönelirken, Asyalı üreticilerin siparişlere yetişmekte zorluk çektiği belirtildi.

İTALYA, İSPANYA VE FRANSA’DA REKOR SATIŞ

CNN International’ın aktardığına göre, Güney Koreli Samsung Electronics, haziran ayıyla birlikte sıcaklıkların daha da yükselmesinin beklendiğini belirterek, yazın en yoğun döneminde talebin güçlü şekilde devam edeceğini açıkladı. Şirket, İtalya, İspanya ve Fransa gibi önemli pazarlarda yılın ilk yarısında çift haneli satış artışı elde ettiğini duyurdu. Rakibi LG Electronics de Güney Kore'deki klima üretim hatlarının nisan ayından bu yana, hem iç pazar hem de küresel talebi karşılamak amacıyla tam kapasiteyle çalıştığını bildirdi.

Avrupa’daki rekor sıcaklar Asyalı klima üreticilerine yaradı! Siparişler patladı, talebe yetişemiyorlar

SATIŞLAR PATLADI, ÜRÜNLER TÜKENDİ

Çinli Midea ise Avrupa'da özellikle taşınabilir PortaSplit klima modellerine yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Şirket, mayıs ayının son iki haftasında etkili olan sıcak hava dalgasının satışları ciddi şekilde artırdığını, bazı satış noktalarında ürünlerin tükendiğini belirtti.

SEVKİYATLARDA YÜZDE 108 ARTIŞ

Almanya'da e-ticaret satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37 artarken, İspanya ve Fransa'ya yapılan sevkiyatlar yüzde 108 yükseldi. Japon Mitsubishi Electric de özellikle Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da klima satışlarının güçlü seyrettiğini açıkladı.

Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini artırırken, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Belçika ve Danimarka son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Fransa'nın başkent Paris ve çevre vilayetleri kapsayan Ile-de-France bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken, son 24 saatte hastanelere yaklaşık 3 bin kişi başvurdu.

Avrupa’daki rekor sıcaklar Asyalı klima üreticilerine yaradı! Siparişler patladı, talebe yetişemiyorlar

PARİS'TE 109 KİŞİ AŞIRI SICAKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'da günlerdir etkisini sürdüren sıcak havalar, vatandaşların sağlığını da etkiliyor. Paris'te aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede, 18 Haziran'dan bu yana çoğu 15 ila 25 yaş arası olan 74 kişinin suda boğulduğunu belirtti.

İTALYA VE BELÇİKA DA KAVRULDU

Sıcak hava dalgası etkisini İtalya’da da sürdürüyor. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Alp Dağları'yla çevrili bir konumda bulunan Bolzano'da yüksek sıcaklıklar sebebiyle meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1956'dan bu yana en sıcak haziran gecesi dün yaşandı. Bolzano'da dün gece en düşük sıcaklık 25,4 derece ölçüldü ve gece boyunca bu değer daha aşağıya düşmedi. Bu ölçümün, 29 Haziran 2005'te kaydedilen 24,2 derecelik haziran ayı gece sıcaklığı rekorunu da kırdığı belirtildi.

Avrupa’daki rekor sıcaklar Asyalı klima üreticilerine yaradı! Siparişler patladı, talebe yetişemiyorlar

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (IRM) verilerine göre, başkent Brüksel’de sıcaklık 35 dereceye ulaşırken, ülkenin bazı bölgelerinde 40 dereceye yaklaştı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Avrupa'nın küresel ortalamaya kıyasla iki kattan daha hızlı ısındığını belirtirken, aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için hayatı zorlaştırıyor. Bu nedenle birçok şirket de çalışanlarını korumak amacıyla soğutucu havlular, bilek soğutucuları ve UV koruyucu ekipmanlardan oluşan serinleme kitleri dağıtmaya başladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası