Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de istenmeyen bir ayrılık gündemde. Sarı-lacivertlilerde defansın bel kemiği olan Milan Skriniar ile ilgili Benfica'dan kritik açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine 4. defa İsmail Kartal'ı getirmişti. Hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertlileri endişelendiren bir haber servis edildi.

PORTEKİZ BASININDAN SKRINIAR İDDİASI

Portekiz basını, Benfica'nın yeni sezonda Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar için devreye girdiğini yazdı.

BENFICA: İLERİ DÜZEYDE GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ

A Bola, Record gibi sitelerde çıkan haberlere göre Benfica, Otamendi'nin yerini Fenerbahçe'den Milan Skriniar ile doldurmak istiyor. Benfica Sportif Direktörü Mario Branco cuma günü, Başkan Rui Costa ise cumartesi günü yaptığı açıklamada Otamendi'nin yerine geçecek bir futbolcunun transferi için ileri düzeyde görüşmeler yaptıklarını doğrulamıştı.

Milan Skriniar

BAŞKAN ADAYI, RUI COSTA'YA SESLENDİ: ADINI AÇIKLA

Öte yandan Estadio da Luz'da yapılan Benfica Genel Kurulu toplantısı sırasında kulübün son seçimlerde başkan adayı olan Joao Diogo Manteigas, söz konusu stoperin adını açıklaması için Rui Costa'ya çağrıda bulundu.

RUI COSTA, SKRINIAR'I YALANLAYAMADI

Manteigas, "Başkan konuşmaya hevesli olduğuna göre stoperin Atletico Madrid'den Gimenez mi yoksa Fenerbahçe'den Skriniar mı olduğunu bize söylesin" ifadelerini kullandı. Gimenez'in bir seçenek olduğunu reddeden Rui Costa, Skriniar'ın Benfica'ya gelme olasılığını ise yok saymadı.

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