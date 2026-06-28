İsmail Kartal'ın istemeyeceği ayrılık gündemde! Başkan bile yalanlayamadı
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de istenmeyen bir ayrılık gündemde. Sarı-lacivertlilerde defansın bel kemiği olan Milan Skriniar ile ilgili Benfica'dan kritik açıklama geldi. İşte detaylar...
- Portekiz basını, Benfica'nın Milan Skriniar için devreye girdiğini yazdı.
- Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ve Başkan Rui Costa, Otamendi'nin yerine geçecek bir futbolcu için ileri düzeyde görüşmeler yapıldığını doğruladı.
- Benfica Genel Kurulu'nda bir başkan adayı, Rui Costa'dan transfer edilen stoperin kimliğini açıklamasını istedi.
- Rui Costa, Gimenez'in bir seçenek olduğunu reddetti ancak Skriniar'ın Benfica'ya gelme olasılığını göz ardı etmedi.
Fenerbahçe yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine 4. defa İsmail Kartal'ı getirmişti. Hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertlileri endişelendiren bir haber servis edildi.
PORTEKİZ BASININDAN SKRINIAR İDDİASI
Portekiz basını, Benfica'nın yeni sezonda Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar için devreye girdiğini yazdı.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, takımla toplantı yaptı
BENFICA: İLERİ DÜZEYDE GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ
A Bola, Record gibi sitelerde çıkan haberlere göre Benfica, Otamendi'nin yerini Fenerbahçe'den Milan Skriniar ile doldurmak istiyor. Benfica Sportif Direktörü Mario Branco cuma günü, Başkan Rui Costa ise cumartesi günü yaptığı açıklamada Otamendi'nin yerine geçecek bir futbolcunun transferi için ileri düzeyde görüşmeler yaptıklarını doğrulamıştı.
BAŞKAN ADAYI, RUI COSTA'YA SESLENDİ: ADINI AÇIKLA
Öte yandan Estadio da Luz'da yapılan Benfica Genel Kurulu toplantısı sırasında kulübün son seçimlerde başkan adayı olan Joao Diogo Manteigas, söz konusu stoperin adını açıklaması için Rui Costa'ya çağrıda bulundu.
RUI COSTA, SKRINIAR'I YALANLAYAMADI
Manteigas, "Başkan konuşmaya hevesli olduğuna göre stoperin Atletico Madrid'den Gimenez mi yoksa Fenerbahçe'den Skriniar mı olduğunu bize söylesin" ifadelerini kullandı. Gimenez'in bir seçenek olduğunu reddeden Rui Costa, Skriniar'ın Benfica'ya gelme olasılığını ise yok saymadı.