İhbara giden polis vurulmuştu! Olayın perde arkası bambaşka çıktı
Adana’da ihbara giden polis memuruna 4 el ateş açarak yaralayan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin gece kulübünden çıkarıldığı için intikam amacıyla silahlı saldırı düzenlemek isterken polisi vurduğu öğrenildi.
- Bir kişi, silahlı kişilerce kovalandığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
- İhbar yerine giden polis memuru M.A.Ş., motosikletle gelen şüpheli tarafından tabancayla vuruldu.
- Polis memuru sağ bacağından ve kasığından yaralandı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalanan şüpheli Can C. (23) gözaltına alındı.
- Şüphelinin, gece kulübünden çıkarılması üzerine intikam amacıyla gece kulübüne saldırmak için olay yerine geldiği, polis ekipleriyle karşılaşınca polisi vurduğu tespit edildi.
- Şüpheli, "Polise neden ateş ettin" sorusuna "Yanlışlıkla" diyerek tutuklandı.
Adana’nın Çukurova ilçesinde iddiaya göre silahlı kişiler tarafından kovalandığını belirten bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İHBARA GİDEN POLİS VURULDU
İhbar yapılan yere gelen polis memuru M.A.Ş. motosikletle olay yerine gelen şüpheli tarafından tabancayla vuruldu. Şüphelinin 4 el ateş açtığı polis memuru sağ bacağı ve kasığından yaralandı.
OLAYIN PERDE ARKASI BAŞKA ÇIKTI
Yaralan polis, diğer polislerin anonsu üzerine ilk müdahale yapılarak, hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında kaçan motosikletli şüpheli Can C. (23) olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Olayın perde arkası da emniyette ortaya çıktı.
Gözaltına alınarak tutuklanan şüphelinin, gece kulübünden çıkarıldığı için intikam amacıyla silahlı saldırı düzenlemek isterken polisi vurduğu öğrenildi.
GECE KULÜBÜNE SALDIRCAKMIŞ
Şüpheli Can C.'nin, olay gecesi eğlendiği gece kulübünde gürültü yaptığı gerekçesiyle iş yeri çalışanlarınca dışarı çıkarıldığı, bunun üzerine intikam almak amacıyla silahını alarak gece kulübüne ateş açmak için bölgeye geldiği tespit edildi.
TUTUKLANDI
Bu sırada, yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle karşılaşan şüphelinin, polis memuru M.A.Ş.'ye ateş ederek yaraladığı öğrenildi. "Polise neden ateş ettin" sorusuna "Yanlışlıkla" cevabını veren şüpheli, tutuklandı.