Adana’da ihbara giden polis memuruna 4 el ateş açarak yaralayan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin gece kulübünden çıkarıldığı için intikam amacıyla silahlı saldırı düzenlemek isterken polisi vurduğu öğrenildi.

Adana’nın Çukurova ilçesinde iddiaya göre silahlı kişiler tarafından kovalandığını belirten bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İHBARA GİDEN POLİS VURULDU

İhbar yapılan yere gelen polis memuru M.A.Ş. motosikletle olay yerine gelen şüpheli tarafından tabancayla vuruldu. Şüphelinin 4 el ateş açtığı polis memuru sağ bacağı ve kasığından yaralandı.

İhbara giden polis vurulmuştu! Olayın perde arkası bambaşka çıktı

OLAYIN PERDE ARKASI BAŞKA ÇIKTI

Yaralan polis, diğer polislerin anonsu üzerine ilk müdahale yapılarak, hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında kaçan motosikletli şüpheli Can C. (23) olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Olayın perde arkası da emniyette ortaya çıktı.

Gözaltına alınarak tutuklanan şüphelinin, gece kulübünden çıkarıldığı için intikam amacıyla silahlı saldırı düzenlemek isterken polisi vurduğu öğrenildi.

İhbara giden polis vurulmuştu! Olayın perde arkası bambaşka çıktı

GECE KULÜBÜNE SALDIRCAKMIŞ

Şüpheli Can C.'nin, olay gecesi eğlendiği gece kulübünde gürültü yaptığı gerekçesiyle iş yeri çalışanlarınca dışarı çıkarıldığı, bunun üzerine intikam almak amacıyla silahını alarak gece kulübüne ateş açmak için bölgeye geldiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Bu sırada, yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle karşılaşan şüphelinin, polis memuru M.A.Ş.'ye ateş ederek yaraladığı öğrenildi. "Polise neden ateş ettin" sorusuna "Yanlışlıkla" cevabını veren şüpheli, tutuklandı.

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