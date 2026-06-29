Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının kalkmasıyla birlikte pay piyasasında emir/işlem oranının bugünden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verildi.

Borsa İstanbul'da mart ayında başlayan açığa satış yasağıyla ilgili yeni bir karar alındı.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

2 MART'TA BAŞLAMIŞTI

SPK, piyasalardaki oynaklığı sınırlamak ve yatırımcıları korumak amacıyla açığa satış yasağını ilk olarak 2 Mart tarihinde devreye almıştı. Daha önce birkaç kez uzatılan uygulama, son kararla birlikte 26 Haziran seans sonuna kadar devam etti.

Borsada açığa satış yasağı kalktı

AÇIĞA SATIŞ NE DEMEK?

Açığa satış, yatırımcının elinde olmayan bir hisseyi aracı kurumdan ödünç alıp piyasada satması ve fiyat düştüğünde aynı hisseyi daha düşük bir fiyattan geri alarak iade etmesi işlemidir. Amaç, fiyat düşüşünden kâr elde etmektir. Bu işlem, özellikle düşüş yönlü trendleri değerlendirmek isteyen profesyonel yatırımcılar tarafından tercih edilir.

Açığa satış, yüksek risk barındırdığı için belirli şartlara tabidir. SPK düzenlemeleri gereği yalnızca belirli yatırımcı profilleri bu işlemi yapabilir ve teminat zorunluluğu bulunur. Ayrıca bazı dönemlerde borsada açığa satış yasağı getirildiği için yatırımcıların en güncel yasak listesini takip etmesi önemlidir.

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