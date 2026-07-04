Madagaskar’ın geçici Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina’nın, konvoyunu takip eden insansız hava araçları tarafından üçüncü kez suikast girişimine maruz kaldığını öne sürüldü. Olaya ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının dronlara müdahale ettiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Antananarivo'nun Ivandry semtinde cuma akşamı konutuna dönen Randrianirina'nın konvoyunu takip eden ve patlayıcı taşıyabileceği değerlendirilen 2 insansız hava aracı (İHA) saptandı. Açıklamada, olayın Cumhurbaşkanına yönelik üçüncü suikast girişimi olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, La City Ivandry'ye giden cumhurbaşkanlığı konvoyunu takip eden iki dronun korumalar tarafından vurulmaya çalışıldığı ancak çok yüksek irtifada uçmaları nedeniyle kaçmayı başardıkları belirtildi.

Madagaskarın cumhurbaşkanına 3. kez suikast girişimi! Yetkililer alarmda

Yetkililer, Perşembe günü de bir insansız hava aracının Randrianirina'nın aracını takip ettiğini, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi. Cuma günü ise konvoyun ilerleyişi sırasında yalnızca uzakta ve yüksek irtifada uçan bir dronun görüldüğü, cumhurbaşkanının güvenli şekilde konutuna ulaştığı aktarıldı.

Ayrıca güvenlik güçlerinin insansız hava araçlarının kalkış noktalarını belirlemek amacıyla bölgede kapsamlı arama çalışması başlattığı kaydedildi.

Madagaskar'da siyasi gerilim, Z kuşağının su ve elektrik kesintilerine karşı düzenlediği protestoların ardından Andry Rajoelina'nın iktidardan ayrılması ve Michael Randrianirina'nın göreve gelmesiyle devam ediyor. Daha önce de suikast girişimlerinden kurtulduğunu açıklayan Randrianirina, reform hedeflerinden vazgeçmeyeceğini belirterek gelecek yıl genel seçimlerin yapılmasının planlandığını söyledi.

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