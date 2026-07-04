Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Divan Kurulu Toplantısı'nda kulüp mali tablosuna dair çapıcı veriler paylaşırken, erkek basketbol takımının yeni sezonda EuroLeague'de mücadele edeceği basketbol şubesinde sadece 810 adet forma satıldığını açıkladı.

Beşiktaş Divan Kurulu'nun 2026 Yılı 2. Olağan Toplantısı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.Toplantıya; Başkan Serdal Adalı, yöneticiler, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, denetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı. Raporların müzakeresinin ardından kürsüye gelen Genel Sekreter Uğur Fora, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"VIDA'NIN MENAJERİNE 109 MİLYON ÖDEDİK"

Uğur Fora'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Göreve geldiğimizde altyapı işleriyle karşı karşıya kaldık. Nakit akışı düzeltme maliyetiyle karşılaştık. Bunları anlatmada hatalı olabiliriz. 'Bir şeyleri yapalım sonra anlatırız' diye düşünüyoruz. 1 milyon euroya yakın çatı onarım işimiz var. 10 yıldır çatının bir vidası değişmemiş. Risk altında maç yapıyoruz. Vida’nın menajerine 109 milyon ödedik. Çeklerin bir kısmını başka yönetici ciroladı, senetlerin bir kısmını ben ciroladım. Sistem yürüyecek. Burada biz oturuyorsak parayı koyacağız, her şeyi yapacağız."

Uğur Fora

"DERBİDEN 3 MİLYON TL KAZANDIK"

"Fenerbahçe Beko maçından kazandığımız para 3 milyon TL. 1.5 milyon TL salona; güvenlik, yemek, kamp, ulaşım, Passolig’e yüzde 10 gidiyor, kalan 3 milyon TL. Cari borçlar artıyor. Borç nasıl artmaz, transfer yapmayarak. Nakit akış yönetimi nasıl sağlanıyor? Konu bu. Akış bozulursa paniklersiniz. Bir programınız yoksa pazarlık masasında sıkıntı yaşarsınız. Biz 5 yıldır tekrar tekrar kadro kurmaya çalışmışız. Bu durum carı açığı artırıyor."

"FUTBOLDA GEÇEN SENE4 MİLYAR ZARAR ETTİK"

"2025-2026 sezonu futbol gelir giderlerimizi karşılaştıralım. TV geliri 486 milyon, UEFA 96 milyon, sponsorluk 1 milyar 375 milyon, maç hasılatı 2 milyar 93 milyon, lisanslı ürünler 2.6 milyar, futbolcu satış geliri 3 milyar 796 milyon ve diğer kalemlerimiz 700-800 milyon. Toplam gelirimiz 10 milyar 563 milyon. Ücret giderleri, maaşlar, bonservis, lisanslı ürün giderleri, Futbol A.Ş. giderleri, vergi ve SSK 14 milyar 646 milyon. Geçen sene 4 milyar zarar etmişiz."

Beşiktaş Kulübü 2026 Yılı 2. Olağan Toplantısı

"BASKETBOLDA 810 FORMA SATILDI"

"Basketbol forması 810 adet satıldı. Hepimiz ağzından düşürmediği basketbol şubemize sahiplenme adedi 810. Ben de buraya gelene kadar basketbol forması almadım."

"İKİ KULÜBÜN BASKISIYLA KURAL DEĞİŞTİ"

"Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, engel puanına göre bir takım kurguladı. 1 puanla oyuncu aldık ve maçlarımızı oynadık. Çeyrek finale geldik. Said isimli oyuncumuzun engel puanı 1'den 2'ye yükseldi. Hemen itirazlarımızı yaptık. 'Oyun oynanırken oyun kuralını nasıl değiştirirsin' diye federasyon başkanına sorduk. 'İki kulübün çok büyük baskısı altında kaldım' dedi. Herkes konuya hakim, yapılan haksızlığı biliyorlar."

"CAMİA BİRLİK OLURSA İŞLERİ ÇÖZERİZ"

"Hisselerimizi artırdık. Bu konuda dayak yiyoruz. Bunun izin prosedürü bile o kadar zordu ki. Şu anda hisse ağırlığı yüzde 69. Hisselerin maliyeti sıfır. Kendi şirketimiz gibi yönetiyoruz. Emlak Konut'tan gelecek parayı gelmeden önce borç kapattık. Tablo kötü değil. Önemli olan nakit akışını yönetmek ve topun çizgiyi geçmesi. Temelleri düzgün attığımızı düşünüyoruz. Sportif başarı geldiğinde camia birlik olursa işleri çözeriz diye düşünüyorum."

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