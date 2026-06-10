Beşiktaş Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Said Camara’nın engel puanının play-off aşamasında 1’den 2’ye yükseltilmesine sert tepki gösterdi. Süleyman Seba Spor Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında Genel Sekreter Uğur Fora, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun kararının zamanlamasını eleştirerek, bunun hukuka ve fair-play anlayışına aykırı olduğunu savundu.

MURAD TAMER - Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, 12 yıldır Türkiye’de 1 puan kategorisinde mücadele eden Said Camara’nın puanının sezonun en kritik döneminde değiştirilmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, “Çeyrek final maçlarından bir gün önce kulübe tebligat ulaştı. Sezon başında ya da transfer dönemi açıkken yapılmayan bir değişikliğin play-off aşamasında yapılması soru işaretleri uyandırıyor” dedi.

"TAHKİM'E BAŞVURDUK"

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan kararın gerekçesini talep ettiklerini ancak henüz cevap alamadıklarını ifade eden Fora, konuyu Tahkim Kurulu’na taşıdıklarını ve kararın düzeltilmesini beklediklerini söyledi.

Uğur Fora

"SAHA İÇİNDE KAZANILMALI"

Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç, sporun saha içinde kazanılması gerektiğini vurgulayarak, 26 maçlık normal sezonun ardından alınan kararın gerçekçi olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Takımın başantrenörü Kaan Dalay ise kararın takımı yıldırmayacağını belirterek, Galatasaray ile oynanacak yarı final serisi öncesinde mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

"EN KRİTİK DÖNEMDE DEĞİŞTİRİLDİ"

Kararın merkezindeki isim Said Camara, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. 2014 yılından bu yana 1 puan kategorisinde oynadığını hatırlatan Fildişi Sahilli sporcu, puan değişikliğinin sezonun en kritik döneminde yapılmasını anlamakta zorlandığını ifade etti. Camara, takım olarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve sahada mücadele ederek bunu başarmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin ilk maçı 15 Haziran’da oynanacak.

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