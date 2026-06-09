Beşiktaş’ta transfer gündemine gelen isimlerden birisi de Frosinone’nin Cezayirli kanat oyuncusu oldu. Fares Ghedjemis, 15 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının bu sezon İtalya Sere A’ya yükselmesinde önemli rol oynadı.

Teknik direktör koltuğuna Vincenzo İtaliano’yu getiren Beşiktaş’ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Siyah-beyazlılar, yaz kampına kadar kaleci, sol bek ve kanat hamlelerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlk etapta bu 3 bölgeye takviye planlayan siyah-beyazlılarda Sportif Direktör Önder Özen ile ekibinin oyuncu arayışları sürüyor.

Vincenzo İtaliano

TAKIMINI SIRTLAYAN İSİM

Takımı Frosinone Calcio’nun İtalya Serie B'den Serie A'ya yükselmesinde büyük katkısı olan Fares Ghedjemis, geçen sezon 37 maçta 15 gol atarken 3 de asist üretti. 1,83 metre boyundaki futbolcunun Frosinone ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi var. Piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın alternatifleri arasında şimdiden yer aldı.

Fares Ghedjemis, 2026 Dünya Kupası’nda da Cezayir Millî Takımı ile boy gösterecek. İtaliano onay verirse siyah-beyazlı yönetimin, bu transfer en kısa sürede bitireceği belirtildi.

Fares Ghedjemis (Fotoğraf: Instagram)

HIZLI VE SKORER

Genç futbolcu, sol kanattaki etkili oyunu, dripling yeteneği ve ters ayağını kullanabildiği sağ kanattaki performansıyla da dikkat çekiyor.

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