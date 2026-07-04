Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu Toplantısı'nda transfer politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Orkun Kökçü, Agbadou, Murillo ve Ndidi gibi yıldız isimlere teklifler olduğunu belirten Adalı, "Elimizde ciddi talep gören oyuncular var ancak satmak gibi bir niyetimiz yok" diyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

Beşiktaş Kulübü 2026 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Görevde 1.5 yılını dolduran Başkan Serdal Adalı; futboldaki yeni yapılanmadan Euroleague hedefine, UEFA ile yapılan anlaşmalardan Denetim Kurulu'nun raporlarına kadar birçok kritik konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Adalı, göreve geldiklerinde camiaya söz verdikleri 1.5 yıllık hazırlık evresini başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bugün, görevi devraldığımız noktanın çok daha ötesinde, sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş'ın temellerini atmış durumdayız" diyerek camiaya umut verdi.

Serdal Adalı'dan transferde net mesaj: Bu oyuncular asla satılmayacak

"YARIŞAN VE KAZANAN BİR BEŞİKTAŞ İZLETECEĞİZ"

Futbol A Takımı'ndaki yeniden yapılanma sürecine değinen Adalı, teknik ve idari kadrodaki yeni isimlere duyduğu güveni vurguladı:

Güçlü Kadro Vurgusu: "Beşiktaşlıların gönlünde özel bir yeri olan Önder Özen'i Futbol Direktörlüğüne, İtalyan futbolunun yükselen değeri Vincenzo Italiano'yu ise Teknik Direktörlük görevine getirdik."

Transfer Çalışmaları: "Hocamızın raporları doğrultusunda takviye çalışmalarımız sürüyor. Kadro yapılanması tamamlandığında, herkesin özlediği o dominant Beşiktaş sahada olacak. Sezon boyunca yarışan ve kazanan bir takım inşa ediyoruz."

Serdal Adalı'dan transferde net mesaj: Bu oyuncular asla satılmayacak

AVRUPA BASKETBOLUNUN YÜKSELEN DEĞERİ: YENİDEN EUROLEAGUE

Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de Eurocup'ta final oynayan Erkek Basketbol Takımı'nın başarısını hatırlatan Adalı, Beşiktaş'ın yeniden ait olduğu yere, Euroleague'e döndüğünü müjdeledi:

"Avrupa basketbolunun önemli bir kulübü haline geldik. Euroleague yönetimiyle yürüttüğümüz stratejik görüşmeler sonucunda kulübümüzü hak ettiği zirveye taşıdık. İç ve dış transferde hızla adımlar atarak güçlü bir kadro kuruyoruz. Sponsorluk görüşmelerimiz de vizyonumuza yakışır şekilde devam ediyor."

Serdal Adalı'dan transferde net mesaj: Bu oyuncular asla satılmayacak

1.5 YILDA 160 MİLYON EUROLUK EKONOMİK HAREKETLİLİK

Yönetimin mali tablodaki başarısına dikkat çeken Adalı, kulüp tarihinde eşine az rastlanır bir gelir ve satış modeline geçtiklerini rakamlarla ifade etti:

Sponsorluk Gelirleri: Sektör öncüsü iki yeni markanın ağa katılmasıyla birlikte kulübün kasasına yaklaşık 80 milyon euro sponsorluk geliri girdi.

Oyuncu Satışları: Yıllarca oyuncu satışından gelir elde edemeyen kulüp, 1.5 yıl içerisinde tam 80 milyon euroluk bonservis geliri yarattı.

Serdal Adalı'dan transferde net mesaj: Bu oyuncular asla satılmayacak

UEFA KISITLAMALARI KALKTI, FİNANSAL BAĞIMSIZLIK GELDİ

Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini ve UEFA ile imzalanan uyum anlaşması sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten Adalı, önceki yönetimlere de göndermelerde bulundu:

"Bizden önce konulan tüm finansal kısıtlamaları kaldırdık. UEFA, finansal çalışmalarımızı olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra ilk kez finansal bağımsızlığını kazandı. Bize 'borç yapan yönetim' algısı yaratmaya çalışanlara inat, tarih bizi Beşiktaş'ın finansal bağımsızlığını sağlayan yönetim olarak yazacak."

Serdal Adalı'dan transferde net mesaj: Bu oyuncular asla satılmayacak

"DİKİLİTAŞ" TEPKİSİ: "İTİBAR SUİKASTİNE UĞRUYORUZ"

Toplantının en hararetli anları, Başkan Adalı'nın Denetim Kurulu raporlarına verdiği cevaplar sırasında yaşandı. Dikilitaş gayrimenkul projesinden gelen gelirin kullanımıyla ilgili eleştirilere sert çıkan Adalı, şeffaflık dersi verdi:

Bankalar Konsorsiyumu Hamlesi: "Nisan ayında sponsorluk gelirlerini kullanarak Bankalar Konsorsiyumu'na 2 milyar 400 milyon TL ödeme yaptık. Dikilitaş Projesi için Emlak Konut'tan aldığımız ödeme ise 1 milyar 280 milyon TL idi. Yani gelen paranın üzerine yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL daha koyarak tarihin en büyük borç kapatma işlemini gerçekleştirdik."

Faiz Yükünden Kurtuluş: "Dikilitaş gelirini bekleseydik Beşiktaş'ı fazladan 2 aylık faiz yüküne (yaklaşık 3-4 milyon Euro) sokacaktık. Gündelik işleyiş aksamasın diye yöneticilerimizin sağladığı kasa kolaylığını kullandık, para gelince de bu ödemeleri kapattık. Bu hesabı 5-6 yaşındaki çocuklar bile anlar. Buna rağmen 'yöneticiler alacaklarını tahsil etti' demek art niyettir."

Banka Borçlarında Düşüş: "Göreve geldiğimizde 128 milyon dolar olan banka borçlarımız, şu an itibarıyla 53 milyon dolar seviyesine inmiştir."

Serdal Adalı'dan transferde net mesaj: Bu oyuncular asla satılmayacak

YILDIZ OYUNCULAR TAKIMDA KALACAK

Kadro mühendisliği konusunda da net mesajlar veren Adalı; Orkun Kökçü, Agbadou, Murillo ve Ndidi gibi isimlerin satılmayacağını açıkladı:

"Elimizde piyasası olan, ciddi talep gören kıymetli oyuncular var ancak satmak gibi bir niyetimiz yok. İçlerinde geçmiş dönemlerdeki gibi futbol hayatının sonuna gelmiş, 'kıyak emekli' edilmiş tek bir isim bile yok. Bizim aldığımız hiçbir oyuncu Beşiktaş'ı zarara sokmayacaktır."

Serdal Adalı'dan transferde net mesaj: Bu oyuncular asla satılmayacak

KOMBİNE FİYATLARI VE TRİBÜNLERE ÇAĞRI

Özellikle Kapalı Tribün kombine fiyatlarına gelen tepkilere cevap veren Serdal Adalı, biletleme politikalarının tamamen kulübün menfaatleri ve tribün bütünlüğü düşünülerek yapıldığını belirtti. Geçen sezonki protestoları hatırlatan Adalı, camiaya birlik çağrısı yaparak sözlerini şöyle noktaladı:

"Geçen sezon en uygun fiyatları verdiğimizde bile sahada o beklediğimiz tek ses, tek vücut yapıyı göremedik. Biz bu sezon arzuladığımız Beşiktaş ruhunu sahaya yansıtacağız. Yeni sezonda tüm camiayı kenetlenmiş olarak takımın yanında görmek istiyorum. Beşiktaş iyi oldukça hepimiz iyi olacağız."

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