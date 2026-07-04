Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı 2 bin 954'e yükseldi. Binlerce kişinin yaralandığı ülkede, yaklaşık 16 bin kişi evsiz kalırken, arama kurtarma ekipleri enkaz altında yaşam belirtisi aramayı sürdürüyor.

Venezuela Enformasyon Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından depremlere ilişkin son durum paylaşıldı.

Venezuela'da acı tablo! On binlerce insan evsiz kaldı, ölü sayısı 3 bine dayandı

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

İKİ BÜYÜK DEPREM PEŞ PEŞE OLDU

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Venezuela'da acı tablo! On binlerce insan evsiz kaldı, ölü sayısı 3 bine dayandı

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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